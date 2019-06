Ny busbane klar: Her finder du din bus

Fredag morgen er den nye busbane foran Odense Banegård Center klar. Det er også her, busserne kommer til at holde, når letbanen begynder at køre. Det betyder, at busserne ikke længere holder ved de midlertidige holdepladser på Østre Stationsvej, som de har gjort mens, der blev lagt fliser på den nye busholdplads.

Hvis du fremover skal med en bus, der holder på Plads C, er det foran Mc Donalds, og hvis du skal med en bus fra Plads D, er det foran Borgernes Hus, du skal fange bussen.

Ved begge nye holdepladser vil der være opsat standere, der viser, hvornår de enkelte busser afgår. Derudover vil der blive sat bænke op ved begge pladser.

Det er dog ikke kun buspassagererne, der skal være opmærksomme. Bilisterne, der skal ud fra parkeringen under Fyens Stiftstidende, skal køre til venstre gennem busbanen, indtil vejarbejdet i krydset ved Nørregade er afsluttet.