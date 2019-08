Ny bar i centrum af Odense vil være et fynsk ølmekka

Men det bliver ikke bare et værtshus i to etager, for baren har efternavnet Det fynske ølhus, og det skal forstås bogstaveligt. Det er kun øl, der er brygget på Fyn, som kommer i en af de 14 tappehaner eller sælges som flaskeøl, siger barens ejer, Danny Døssing Berntsen.

- Jeg vil ikke sætte beløb på, men det er ikke så voldsomt, fordi lokalerne var der i forvejen, og udlejeren (Karsten Bill, red.) har lavet en istandsættelse. Og så jeg har lavet meget og bygget det meste selv. Hvis du vil åbne en forretning i Odense, skal du ikke starte med at låne to millioner kroner i banken, for så kommer du aldrig nogensinde igen. Så jeg sørger for at begynde med så få udgifter som muligt, så et minimalt budget kan få det til at løbe rundt.

Abonnement på en øl om dagen

I stedet for at bruge mange penge på markedsføring satser Danny Døssing Berntsen på et alternativt koncept: Det går ud på, at man kan abonnere på øl i baren. For 99 kroner eller 149 kroner om måneden kan ølabonnenter på alle barens åbningsdage få en øl til en værdi af henholdsvis 45 og 75 kroner.

- Når du har købt to eller tre øl, har du fået pengene tilbage. For mig er det ren markedsføring for at få folk til at vælge mit sted en gang ekstra frem for et andet. Så det er ikke for at få 150.000 kroner ind på kontoen - jeg vil hellere have, at folk kommer og drikker så mange øl, at det giver underskud. For så har jeg folk i butikken, og folk køber ofte en øl ekstra. Så de skal endelig bruge deres abonnement.

Alle, der tegner et ølabonnement inden 30. august, kan komme til en gratis generalprøve på baren om aftenen fredag 30. august.

- Men er der ikke barer nok i Odense, hvor man kan købe øl?

- Det synes jeg ikke. Alle interaktioner, vi har på sociale medier, ligger i målgruppen 25 til 45 år, og i forhold til dem synes jeg ikke, der er nok. I mit netværk har der været en efterspørgsel på en bar, som kan lidt ekstra og har et anderledes koncept. Der er mange steder (at gå i byen, red.) i Odense, men det handler jo bare om at være en af de bedste.