Ny afsløring i kemi-sagen: Polske arbejdere indkvarteret ulovligt ved siden af farlige kemikalier

Årslev Entreprenørforretning har i flere måneder haft en gruppe polske medarbejdere indkvarteret i erhvervslokaler lige ved siden af et lager med tonsvis af farlige kemikalier. Dels er det ulovligt, men det er også fuldstændigt uansvarligt, lyder kritikken fra en kemiekspert.

Om dagen har de blandt andet gravet fiberkabler ned forskellige steder på Fyn. Om aftenen og natten har de opholdt sig og sovet i erhvervslokaler lige ved siden af et stort lager med farlige kemikalier i Seden. Fyens Stiftstidende kan i dag fortælle, at virksomheden Årslev Entreprenørforretning igennem flere måneder har sat en større gruppe polske arbejdsmænds liv på spil ved at lade dem sove tæt ved store palletanke og åbne kar med kemi, herunder stærke syrer som salpetersyre og svovlsyre og en lang række andre kemikalier. Afsløringen kommer i forlængelse af, at Fyens Stiftstidende igennem de seneste dage har sat fokus på de tonsvis af farlige kemikalier, som blev overladt i ukyndige hænder, efter at virksomheden Printline A/S gik konkurs i 2016. Eksperter har peget på, at nogle af de stærke syrer kan udvikle gasser, der er farlige i flere hundreder meters afstand. Dels er det at lade ansatte bo i en erhvervsejendom åbenlyst ulovligt, men måske endnu mere bekymrende er det, at de derved har opholdt sig og sovet tæt på de farlige kemikalier, der står på virksomheden. Det er direkte livsfarligt, hvis der sker et udslip, fortæller kemiker Carl Th. Pedersen fra Syddansk Universitet, der er chokeret over sagen. - Det er fuldstændig uansvarligt at lade folk sove i nærheden af de her beholdere. Hvis salpetersyren slap ud og kom i kontakt med andet materiale, var der formentlig ingen af dem, som overlevede. De nitrøse dampe virker næsten med det samme, siger Carl Th. Pedersen.

De polske arbejdsmænd bor lige ved siden af det store kemikalielager. Grafik: Mikkel Petersen

Polske arbejdere tavse Med hjælp fra en tolk har avisen været i kontakt med flere af polske arbejdere, som ifølge flere af hinanden uafhængige kilder er blandt den gruppe på 20-25 polske mænd, som arbejder eller har arbejdet for Årslev Entreprenørforretning og i kortere eller længere perioder har været indkvarteret ulovligt i erhvervslokalerne på Nordbirkvej i Seden. Avisen har spurgt dem til forholdene hos Årslev Entreprenørforretning og om indkvarteringen lige op af kemikalierne, og vi ville også gerne have spurgt, om nogen af dem har følt sig syge. Men de har ikke ønsket at stå frem. Uafhængige kilder har dog over for avisen oplyst, at polske arbejdere i skiftende antal har boet på Nordbirkvej i hvert fald siden maj 2018. Og som billederne viser, kunne avisen så sent som torsdag den 24. januar konstatere, at en gruppe mænd opholdt sig i og lavede mad i lokalerne omkring klokken 20 om aftenen, hvor bygningerne lyser op i et ellers mørkt erhvervsområde.

Klokken havde passeret 20, da vi torsdag den 24. januar kunne kontatere, at der var lys i lokalerne hos Årslev Entreprenørforretning i et ellers mørkt erhvervsområde. Foto: Nils Svalebøg

- Ville chefen selv bo der? Overlæge og rådgiver for Giftlinjen, Niels Erik Ebbehøj, er ligesom Carl Th. Pedersen overrasket over, at man kan finde på at indlogere polske arbejdsmænd lige op af et stort lager med farlig kemi. - Jo tættere man bor på kemikalierne, jo mindre er sandsynligheden for, at man kommer væk i tiden, hvis uheldet er ude, siger Niels Erik Ebbehøj og fortsætter: - Ville chefen for firmaet mon selv bo der? Det tror jeg ikke. Det spørgsmål og mange andre har vi dog ikke haft mulighed for at få svar på. Ægteparret Pia Bolander Andersen og Ole Mørk Andersen, der står bag Årslev Entreprenørforretning, har ikke ønsket at kommentere sagen.

Nogle af arbejdsmændene var på vej i bad, mens andre lavede deres aftensmad. Foto: Nils Svalebøg

En del af de lokaler, som de polske arbejdere bor i, har tidligere huset administrationen hos Printline. Foto: Nils Svalebøg

Flere uafhængige kilder har fortalt, at polske arbejdere som minimum har boet i erhvervsejendommen siden foråret sidste år. Foto: Nils Svalebøg

Lokalerne, som de polske arbejdere har boet i, lyste op i et ellers mørkt erhvervsområde. Foto: Nils Svalebøg

En del af de polske arbejdere var i gang med at lave mad og giik frem og tilbage til køleskabet. Foto: Nils Svalebøg

Polske arbejdere bor ulovligt i et hus i et industrikvarter i Odense. Foto: Nils Svalebøg

