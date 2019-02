Ny afgørelse: Siloøen må ikke rives ned, mens klagesag behandles

Fredag besluttede Planklagenævnet at tillægge opsættende virkning i en klage over en nedrivningstilladelse for Siloøen. Det betyder at ingen bygninger kan rives ned, inden klagesagen er behandlet.

- Så vidt jeg er orienteret, sker det sjældent, at Planklagenævnet giver klagere medhold i, at en sag skal have opsættende virkning, og derfor er det endnu mere glædeligt, siger Andreas Isager, der er arkitekt og medlem af foreningens bestyrelse.

I svaret står, at "nævnet har herved lagt vægt på konsekvenserne af en nedrivning under klagesagens behandling, da en endelig afgørelse om, at nedrivningen er lokalplanpligtig vil være illusorisk, hvis nedrivningen allerede er sket".

Mere end seks måneder efter at Byforeningen for Odense indgav en klage over det, de mente var Odense Kommunes mangelfulde sagsbehandling af Siloøen, har Planklagenævnet besluttet, at ingen af bygningerne med adresse på Englandskaj 6-8 må rives ned, så længe den offentlige myndighed vurderer sagen.

I Planklagenævnets afgørelse om opsættende virkning i klagesagen står:"Planklagenævnet har besluttet at tillægge klagen opsættende virkning. Nævnet har herved lagt vægt på konsekvenserne af en nedrivning under klagesagens behandling, da en endelig afgørelse om, at nedrivningen er lokalplanpligtig vil være illusorisk, hvis nedrivningen allerede er sket. Nævnet har desuden lagt vægt på, at bygninger af denne karakter ikke vil kunne retableres. Nævnet har yderligere lagt vægt på, at nævnet efter en foreløbig vurdering af sagen ikke kan afvise, at nedrivningen er lokalplanpligtig, jf. planlovens § 13, stk. 2. Afgørelsen betyder, at nedrivning af bygningerne ikke kan ske, mens klagesagen verserer".

DLG rømmede siloerne med udgangen af 2018 og har siden overladt nøglerne til Odense Havn, der ejer grunden. De røde mure er den del af Siloøens bygningsmasse, som By- og Kulturudvalget har besluttet at bevare - Muus' Pakhus. Foto: Niels Svalebøg

Argument giver god mening

At der skulle gå mere end et halvt år, før Planklagenævnet nåede frem til denne delafgørelse i sagen, ærgrer direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling.

- Det havde da været dejligt for alle parter, hvis afgørelsen om opsættende virkning var kommet hurtigere, for projektet har allerede været sat på pause i lang tid, siger hun.

Direktøren vil ikke spekulere i, om beslutningen om opsættende virkning indikerer, at byforeningen senere vil få medhold i sin sag. Skulle det ske, ville det betyde, at sagen skal gå om, og forvaltningen bliver pålagt at udarbejde en lokalplan for området.

- Jeg tror ikke, at beslutningen om opsættende virkning giver et fingerpeg om den endelige afgørelse. For mig at se giver nævnets argument god mening, for hvis man river siloerne ned nu, får man svært ved at genskabe bygningerne, hvis sagen kommer til at gå om og beslutningen bliver, at bygningerne ikke må rives ned.

Anne Velling påpeger, at hun håber, sagen snart kommer til en endelig afgørelse.

- Sagen har jo reelt længe været på pause. Nu skal nævnet til at realitetsbehandle materien i sagen og se, om der er begået fejl, og den afgørelse ser jeg frem til at få, siger hun.