I første omgang findes den kun på dansk. Men snart også på engelsk og lidt senere på kinesisk. Hjemmesiden hcandersensodense.dk er her i februar gået i luften som Odense Bys Museers forsøg på at gøre det mere overskueligt for turister at navigere rundt i både H.C. Andersens univers og i selve byen Odense.

Lokale kan dog også få glæde af siden. Her i vinterferieugen er der via hjemmesiden og Instagram gang i en konkurrence, hvor det gælder om at tage det bedste foto, der indfanger H.C. Andersens Odense.

- Den nye side er et forsøg på at lave en publikumsrettet og -venlig side, siger Lone Weidemann, marketingkoordinator, som har været med til at planlægge siden, som er udført af det odenseanske reklamebureau, Fingerspitz*.

Problemet med den tidligere indgang til H.C. Andersens univers via Odense Bys Museers hjemmeside har ifølge Lone Weidemann været, at der var for mange indgange, som gjorde den for uoverskuelig.