Nummer 200.000 er glad for byen

For to et halvt år siden fik tilflytteren Nikolaj Mazur æren af at blive Odense-borger nummer 200.000. Han er her endnu og kan lide byen.

- Det er dog ikke noget, jeg er blevet kendt på gaden af, lyder det to et halvt år efter med et smil fra Nikolaj Mazur, der til at begynde med troede, det var en form for joke, da kommunen kontaktede ham i anledning af, at han var nummer 200.000.

Mens det i 1950 var en nyfødt, der blev Odenses borger nummer 100.000, var det 66 år senere en tilflytter, som fik æren af at blive nummer 200.000. Den på det tidspunkt 25-årige Nikolaj Mazur var flyttet nordpå fra Svendborg for at begynde på fysioterapi-studiet, og han var manden, der fik Odenses indbyggertal til at runde det skarpe hjørne, hvilket udløste specialøl og billetter til blandt andet Tinderbox overrakt af Anker Boye foran de måbende klassekammerater og under mediebevågenhed.

I september 2016 kom daværende borgmester Anker Boye på en overraskelsesvisit i lokale 13 på University College Lillebælt (UCL). Besøget var ingen overraskelse for Nikolaj Mazur, der var blevet advaret på forhånd, men de andre på det nystartede hold på UCL's fysioterapeutuddannelse vidste ikke, at borgmesteren kom - netop på grund af Nikolaj Mazur.

Glad for byen

Da vi talte med ham i september '16 var Nikolaj Mazur en glad tilflytter. Det er han stadigvæk i februar '19, hvor kan skimte fysioterapeut-studiets afslutning om knap et år.

Både studie og by har været positive oplevelser for Nikolaj Mazur. Man kan jo sige, at han som odenseaner nummer 200.000 er blevet en form for personificering af Odenses storby-ambitioner, og det er en smule paradoksalt, for noget af det, han kan lide ved byen, formulerer han sådan her:

- Odense er en stor by, der ikke virker som en stor by.

Det er ment som en ros, for Nikolaj Mazur er glad for byen og dens kulturtilbud, men altså også for dens overskuelighed. Og det er en følelse, han mener at dele med de af studiekammeraterne, som også er tilflyttere - blandt andet også fra Norge og Island. Byen danner en god ramme for studiemiljøet, mener Nikolaj Mazur.

Faktisk er han uddannelsespolitisk aktiv i bestræbelserne på at skabe et godt studiemiljø på UCL, og i den forbindelse har han været med til et møde med kommunen omkring Odense som studieby.

Her gjorde han og andre studerende opmærksom på, at byen skulle være opmærksom på, at den også havde andet at byde på end H.C. Andersen.

Men det var mest ment som en kærlig kritik af en by, Nikolaj Mazur kan lide at bo i. Og gerne - om end ikke for enhver pris - bliver boende i, når studietiden er ovre.