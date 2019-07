Nu står Malene og Gitte i spidsen for travbanen

I løbet af i år har Fyens Væddeløbsbane fået såvel ny daglig leder som ny bestyrelsesformand. Begge er kvinder og relativt nye i væddeløbssporten.

Hen over forsommeren er det sket ting og sager på Fyens Væddeløbsbane. Efter en ganske dramatisk generalforsamling er der skiftet ud i banens bestyrelse. Da den nye bestyrelse skulle konstituere sig, pegede de øvrige medlemmer på advokat Malene Raunholt som formand. Og efter en kort betænkningstid sagde hun ja. Hun er klar til at bruge den erfaring, der følger med jobbet som advokat, hvor hun i forvejen har en del professionelle bestyrelsesposter. Juraen og det kommercielle betegner hun som sine spidskompetencer, og så glæder hun sig over at være del af en bestyrelse, som har mange andre kompetencer. Malene Raunholts indgang til sporten har været Fyens Væddeløbsbanes sponsornetværk, hvor hun har været med fra begyndelsen. Raunholt er partner i Kielberg Advokater, som er del af netværket. - Jeg er med i mange netværk, og det her på væddeløbsbanen er et af de rigtig gode, siger Malene Raunholt. - Miljøet på banen fascinerer mig. Der er glæde, indlevelse og begejstring, og den begejstring skal vi have spredt til hele byen, tilføjer den nye bestyrelsesformand.

Bestyrelsesformand Malene Raunholt og daglig leder Gitte Nyberg Bech har begge stor hesteerfaring. Dog ikke så meget med væddeløbsheste som her traveren Haha Ha med erfarne John Køhler i sulkyen. Foto: Nils Svalebøg

Ny daglig leder Allerede 1. marts skete der en anden ændring i banens ledelse. Gitte Nyberg Bech skiftede fra at være i spidsen af Det Fynske Dyrskue til at være daglig leder af Fyens Væddeløbsbane. Og selv om hun altså blev ansat af og under den tidligere bestyrelse, er der fuld opbakning fra den nye. Gitte Nyberg Bech og Malene Raunholt er enige om, at de har et fint samarbejde og tillid til hinanden. Begge de to nye kvinder i spidsen for væddeløbsbanen har hesteinteresse. Den daglige leder har dressurheste, og bestyrelsesformanden har tidligere haft en springhest. Så glæden ved heste har de til fælles, selv om væddeløbsheste udi trav og galop altså er nyt for dem. Men det gør ikke glæden mindre. Gitte Nyberg Bech fortæller, at hun er fascineret af den helt særlige stemning, når hestene kommer rundt i opløbssvinget, og folk rejser sig op og hujer og jubler. - Men jeg har stadig meget nyt at lære, jeg er jo ikke født ind i den her branche. Jeg er dog fortrøstningsfuld, og med dem, der sidder rundt om bordet i bestyrelsen, føler jeg, at jeg har fuld opbakning, siger Gitte Nyberg Bech.

Malene Raunholt er til daglig advokat og har flere bestyrelsesposter. Nu er hun formand for Fyens Væddeløbsbanes bestyrelsen. Foto: Nils Svalebøg

Hr. og fru Danmark Fordi de begge er relativt nye, er der ikke nødvendigvis de helt bastante meldinger om fremtidsplanerne, der kommer fra Malene Raunholt og Gitte Nyberg Bech. De er dog enige om, at det gælder om at få flere mennesker til at få øje på charmen ved trav- og galopløb. - Sponsornetværket har rigtig godt fat i erhvervslivet. Vi skal være bedre til også at få fat i hr. og fru Danmark, siger Malene Raunholt, og deri erklærer Gitte Nyberg Bech sig enig. Hun ser gerne, at banen bliver bedre til via hjemmeside og de sociale medier at få dem i tale, der ikke er væddeløbsnørder. - Vi skal også fortælle, at man får en god gruppefølelse på væddeløbsbanen. At når man går til væddeløb, bliver man del af et fællesskab, siger Malene Raunholt.

Gitte Nyberg Bech har tidligere stået i spidsen for Det Fynske Dyrskue. Foto: Nils Svalebøg

Der er kvinder i front på Fyens Væddeløbsbane. Til venstre den ny bestyrelsesformand, Malene Raunholt og til højre daglig leder, Gitte Nyberg Bech. Foto: Nils Svalebøg