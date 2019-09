Nu skal dødsfald på botilbud undersøges: De ansatte fik skylden alt for hurtigt, mener politikere

Det er noget rod. Det er langt fra godt nok. Og alt for hurtigt er alt ansvaret blevet placeret hos medarbejderne.

Samtlige tre partier i Ældre- og Handicapudvalget - ud over det konservative rådmandsparti - står med en stærk og kritisk undren efter den seneste uges debat om en 50-årig psykisk kvinde, der i slutningen af maj blev fundet død på Botilbuddet Fangelvej. Formentlig af en medicinforgiftning.

- Det er en frygtelig, ulykkelig og tragisk sag, siger Venstres Sanne Skougaard Andersen.

- En kvinde er død, en mor finder hende bag en aflåst dør, og medarbejderne får ansvaret, uden kommunen er helt til bunds i sagen. De (rådmand Søren Windell og ældrechef Kim Bøg-Jensen, red.) har været utrolig skåsikre på, at ledelsen ikke har noget ansvar, og det er ikke en ordentlig måde at behandle medarbejdere på, mener hun.

Efter dødsfaldet er to ansatte på botilbuddet blevet fyret, to har fået en frivillig fratrædelse, mens mindst otte medarbejdere har fået en påtale eller skriftlig advarsel. Flere fagforbund fører nu sag om uretmæssig fyring, og efter Styrelsen for Patientsikkerhed i slutningen af sidste uge i et brev til Ældre- og Handicapforvaltningen slog fast, at medicininstrukserne på Fangelvej ikke lever op til gældende regler, blev ledelsens ansvar for alvor bragt i spil.

FOA har kaldt det uanstændig opførsel af kommunen og har opfordret til at give blandt andet medarbejderne en undskyldning.

Det opfordring bakker Sanne Skougaard Andersen op:

- Man skal ikke placere et ansvar, før alle detaljer er kendt. Man har været for hurtig på aftrækkeren, og jeg håber, forvaltningen lærer af det her.