Nu skal det genopstå: Thriges-gaden rev det rå og lystige Nørrebro ned

Nørrebro og ikke mindst gadens og områdets mange rå værtshuse var et mekka for sømændene, der gik i land i Odenses havn, og forbandt vandet med byen. Men da Thomas B. Thriges Gade blev rullet ud, blev de fleste af Nørrebros huse revet ned, og bydelen forsvandt, fortæller Johnny Wøllekær, der er arkivar på Stadsarkivet.

Klemt inde mellem Skibhuskvarteret og jernbanesporet mod havnen fyldte det ikke meget, det gamle Nørrebro-kvarter, som mest af alt var centreret omkring den daværende gade af samme navn.

- Nørrebrokvarteret var kendt for sine lave, sammenhængende huse og mange små butikker og værtshuse. Særligt de små beværtninger var der mange af i kvarteret, og på grund af beliggenheden tæt ved havnen var det især et yndet tilholdssted for sømænd på landlov. Det var et lystigt kvarter med de lidt mere rå værtshuse, og der har været sammenligninger med Reeperbahn i Hamborg - dog i noget mindre målestok, forklarer han.

- Beværtningerne havde navne som for eksempel Sprogø, Fatter Jahn og Montmartre, der var et særlig uroligt værtshus, og i 1950'erne blev det derfor i folkemunde kaldt Korea eller 38. breddegrad, refererende til krigen i Østen.

Ifølge Odense Vejviser fra 1950'erne var de lave huse primært beboet af småhandlende, skibsprovianthandlende, arbejdere, havneansatte, skibsmæglere og småhåndværkere, som i de fleste tilfælde havde tæt tilknytning til havnen. I nærheden lå desuden Cementenborg, der var et stort hus med plads til hjemløse. Der havde også klemt sig nogle småindustrier ind i arbejderkvarteret og tæt på lå store virksomheder som Thriges fabrikker, fortæller Johnny Wøllekær.