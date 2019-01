Tinderbox vil gerne have flere erhvervsfolk til at bruge festivalen til at fremme deres forretning. Derfor bliver VIP-området opgraderet, bl.a. med en ny restaurant, og VIP-billetterne bliver i år ikke sat til salg på nettet.

Et VIP-armbånd giver blandt andet adgang til flere barer med et udvalg, som ikke findes på den øvrige del af festivalpladsen, og virksomheder vil i år kunne købe deres "skybox" med udsigt over pladsen.

- Jeg ønsker, at endnu flere erhvervsflok skal bruge festivalen til at snakke forretninger. Vi har derfor givet VIP-området en seriøs opgradering, forklarer Eva Pasgaard i en pressemeddelelse.

Hun har til opgave at professionalisere samarbejdet mellem Tinderbox og det fynske erhvervsliv samt festivalens lokale samarbejdspartnere . Det skal konsolidere Tinderbox i den fynske bevidsthed, nu da de sidste kommunale tilskud fra Odense Kommune er betalt som led i en 10-årig aftale om festivalen i Tusindårsskoven. Derfor kommer der fra i år større fokus på, hvad festivalen kan tilbyde ud over musik og underholdning.

- VIP-området bliver noget helt særligt i år, og vi ønsker en større dialog med virksomhederne, om de mange muligheder, der er, så de får den helt rette oplevelse og en skræddersyet løsning. Derfor kommer billetterne ikke til salg på nettet, siger Eva Pasgaard, sales and partner manager for Down the Drain Group - selskabet som arrangerer blandt andet Tinderbox og Aarhus-festivalen Northside.

Odense: Det kan godt være, at der er masser af fed musik, øl og fest i de tre dage i slutningen af juni, hvor Tinderbox fylder Tusindårsskoven i Odense. Men der skal også snakkes forretninger på festivalen, og det betyder, at VIP-billetter i år ikke bliver sat til salg på nettet - de kan kun købes direkte hos Tinderbox.

Gourmetmad - og rigeligt på tallerkenen

En anden del af opgraderingen sker inden for det kulinariske område. Det bliver gourmetrestauranten The Balcony, som får til opgave at kræse om gæsterne i VIP-området, når Tinderbox byder til fest fra 27. til 29. juni.

- The Balcony passer perfekt ind i denne satsning. Tinderbox har de optimale betingelser for at danne rammerne for netværk. Her kan man hygge sig, møde nye forretningsforbindelser og snakke forretninger til langt ud på natten, mens musikken spiller, siger Eva Pasgaard.

Menuen bliver dog tilpasset omstændighederne, fortæller køkkenchef hos The Balcony Anders Jensen:

- Konceptet går i al sin enkelhed ud på at servere gourmetmad af høj klasse, mens man samtidig sørger for, at gæsterne får rigeligt at spise. På Tinderbox møder man Balcony helt nede på jorden. Det er mad, alle forstår og i den samme høje kvalitet som altid, dog med et mere simpelt menukort.