Nu siger Crawley stop: Vil have millioner til underfinansierede anbringelser

De mere konkrete tal bliver politikerne præsenteret for på et udvalgsmøde i slutningen af juni.

Et budgetkig på årets første fire måneder viser et underskud på 24,1 millioner kroner i den afdeling, der hedder Familie og Velfærd, og millionmanglen skyldes blandt andet "en markant stigning i antallet af nye anbringelser", lyder det fra Børn- og Ungeforvaltningen.

- Jeg har som rådmand i fem og et halvt år overholdt alle budgetter. Men denne gang skal der nye penge til. Anbringelsesområdet har været kronisk underfinansieret, og der har ikke været et eneste år, hvor vi ikke har manglet penge. Nu siger jeg stop.

Fire ud af fem forvaltninger i Odense Kommune er gået ud af dette års første måneder med et millionunderskud.By- og Kulturforvaltningen mangler 31 millioner kroner og har blandt andet iværksat en fyringsrunde for at rette op. Underskuddet skyldes især for store lønudgifter, en dyr Wagner-opsætning og færre besparelser på bygninger og energiforbrug end ventet. - Jeg har meddelt meget klart til forvaltningen, at det ikke er acceptabelt at gå ud af året med underskud i den størrelsesorden, har rådmand Jane Jegind (V) understreget. Ældre- og Handicapforvaltningen har brugt 27,9 millioner kroner for meget - blandt andet fordi flere og flere ældre har brug for mere og mere hjælp, fordi det er svært at få medarbejdere, og vikarforbruget derfor er højt, og fordi kommunen har stigende udgifter til patienter, der udskrives fra sygehuse. - Forvaltningen er under pres på flere områder, men nu reber vi sejlene, og så er vi jo ved at omprioritere 200 millioner for at skaffe penge til det demografiske pres, siger rådmand Søren Windell (K). Dertil kommer - som beskrevet i artiklen - Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Kun Borgmesterforvaltningen kan vise et overskud. Det er på 58,3 millioner kroner og skyldes blandt andet færre udgifter til løn, færre elever og en forsinkelse af nye it-systemer.

- I en tid, hvor hele landet går i demonstration for minimumsnormeringer, og hvor der tales om, at inklusionen er fejlet, er det ikke muligt af tage pengene fra de mindste eller fra skolerne, synes Crawley.

- Så kan vi selvfølgelig lave en genopretningsplan 2.0, der skal hente de 24 millioner ind. Men de metoder, der vil være brug for, går for tæt på, hvad jeg synes er anstændigt. Det kan være at hjemtage børn fra plejefamilier for i stedet at anbringe børnene på egne værelser.

- Nu er jeg sat i verden for at sikre de bedste forhold for kommunens 38.000 børn. Andre har andre pligter.

Er der alternativer?

En af de andre er Brian Dybro (SF), der er beskæftigelses- og socialrådmand. Det er hans forvaltning, der overtager de udsatte og anbragte børn, når de vokser ud af Børn- og Ungeforvaltningen. Og også Dybro står med et underskud efter årets første måneder.

- Vores økonomi bliver presset af længere og dyrere anbringelser på det specialiserede socialområde, hvor nogle unge har behov for mere specialiserede indsatser blandt andet på grund af voldsom angst og alvorlige spiseforstyrrelser, forklarer han.

- Vi står til et forventet merforbrug på grund af det her på 8 millioner kroner i år, og sidste år kostede det os 10 millioner kroner ekstra. Der er tale om udgifter, vi ikke kan gøre noget ved - for eksempel beslutninger om, at unge fortsat skal være anbragt, indtil de bliver 23 år. Her kan vi ikke gøre andet end bare at betale.

- Men problemet er, at vi ikke har flere penge, end vi har, så derfor prøver vi lige nu at se, om vi kan spare på nogle tidligere og ikke så omfattende indgreb. Men er det klogt? Risikerer vi ikke på den måde, at problemerne senere i livet bliver markant større, spørger han.

Derfor opfordrer han ligesom Susanne Crawley Larsen til, at problemet løses, og pengene findes ved byrådets budgetforhandlinger.

Desuden mener Brian Dybro, at de gentagne budgetoverskridelser på anbringelsesområdet giver god grund til en nærmere analyse.

- Vi ser det jo også andre steder i landet, så det er et generelt problem. Men hvad dækker det over? En ting er at finde flere penge, og det skal vi, men det ville også give god mening at se på, hvad det skyldes. Kan man finde alternativer, eller er det bare sådan det er?