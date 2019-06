Nu lægges letbaneskinnerne hen over jernbanen - derfor ensrettes Middelfartvej

Odense: De kommende tre nætter bliver en strækning af Middelfartvej ensrettet i retning mod centrum af Odense. Det sker for at give plads til at lægge skinner til letbanen, oplyser Odense Letbane.

Middelfartvej ensrettes mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej, det vil sige på brostrækningen over jernbanesporene, fra midnat til klokken 5.00 natten til tirsdag, onsdag og torsdag.

Bilister, der normalt ville køre mod vest ad Middelfartvej, ledes ad Grønløkkevej, Falen og Kløvermosevej (ringvejen) tilbage til Middelfartvej. Bilister, der skal i retning mod centrum, ledes over i det modsatte spor på Middelfartvej, mens arbejdet foregår.

Der er ingen trafikændringer for cyklister og fodgængere, oplyser Odense Letbane.

I den forgangne weekend begyndte arbejdet med at forstærke Middelfartvej-broen over jernbanesporene, så broens piller kan holde til trykpåvirkninger fra letbanetogene. Det betyder en del ændringer for togrejsende mellem Odense og Tommerup frem til begyndelsen af august.