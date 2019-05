Nu kommer det til Odense: Borgerråd spreder sig til Danmark fra udlandet

Det er efter irsk inspiration, at Odense nu får et borgerråd.

Da irerne for et par år siden skulle tage stilling til en reform af landets omstridte abortlovgivning, nedsatte det irske parlament et borgerråd. En formand, 99 borgere og 100 suppleanter, der alle afspejlede den irske befolkningssammensætning i forhold til køn, alder, klasse og religiøsitet, blev præsenteret for en længere række ekspertoplæg og fortalere for såvel den ene som den anden holdning, og de interne rådsdiskussioner resulterede i et klart afstemningsresultat: Overraskende 64 procent af borgerrådets medlemmer anbefalede parlamentet at legalisere abort.

Og da de irske vælgere kort tid efter skulle tage stilling til samme spørgsmål, blev ja'et endnu større: 66 procent stemte for.

Også blandt andre Canada og den tyske del af Belgien har fine erfaringer med borgerråd, fortæller Christoph Ellersgaard, der som sociolog og adjunkt på Copenhagen Business School forsker i eliten og er medforfatter til bogen "Tæm eliten".

- I Irland var det en kæmpe succes, at et borgerråd kunne løse den politiske hårdknude omkring abort, og det er spændende, at Odense nu også vil lave et borgerråd, mener han.