Nu kommer der vagt på Siloøen

Det er en bekostelig affære for Lindø Port of Odense at skulle lukke Siloøen af for uvedkommende, mens klagesagen står på.

Det har kostet Lindø port of Odense tæt på 1.000.000 kroner at sikre Siloøen af og reparere de værste skader, der er forårsaget, mens klagesagen om nedrivningen af bygningerne venter i Planklagenævnet.

Ikke så få gange har virksomhedens sikkerhedschef Søren Rask måtte hyre tømrere for at lukke smadrede ruder og døre af, så ingen kom til skade i et forsøg på at forcere de iturevne rammer og komme ind i bygningerne, der for nogles vedkommende - og med hans ord - er tæt på at styrte sammen.

- Når vi ringer til en tømrer, er det dyrt. Ingen har lyst til at komme her og arbejde alene. Desuden kræver det lifte at komme op i højden, for vi skærmer vinduerne af udefra. Det er ikke sikkert at opholde sig indenfor, forklarer Søren Rask.