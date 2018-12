Nu kan du låne mennesker på Fyn

Den mulighed giver Menneskebiblioteket, der nu kommer til Fyn. Helt præcis lørdag kl. 10.30-14.00 i Vollsmose Kulturhus. På Menneskebiblioteket kan man i stedet for at låne bøger låne et menneske. Til en samtale på op til 30 minutter, hvor ingen spørgsmål er for dumme, og hvor meningen er at bekæmpe fordomme.

Men hvad med at tale med et rigtigt menneske, der er depressiv eller polyamorøs eller tidligere stofmisbruger i stedet? Og få mulighed for direkte at stille de spørgsmål, bøgerne måske ikke giver svar på.

Hvis du er nysgerrig på og interesseret i, hvordan det er at leve med depressioner, eller hvordan det er at være polyamorøs (have flere partnere), eller hvordan det er at have været stofmisbruger, så kan du garanteret læse om det på nettet eller i bøger.

- Det hele er langt mere polariseret nu. Forskelligheder bliver gjort til et problem frem for at blive ressourcegjort. Jeg synes, vi har brug for et trygt sted at mødes, som kan vise, at verden ikke er sådan, siger Ronni Abergel.

Det er dog først i de senere år, det for alvor har taget fart. Fordi der ifølge Ronni Abergel er langt mere brug for den slags møder på tværs af fordomme i de tider, vi lever i nu:

- Det er sindsygt, vi har lånt en panser, sagde en af de unge. Og samtalen varede en time. Til sidst kom der nogle venner til de unge fra Ungdomshuset forbi. Da en af dem hørte, at vennerne talte med en politimand, blev han aggressiv. Men de tre, der havde samtalet, slog ring om politimanden for at beskytte ham, så situationen udviklede sig aldrig.

Og hvor man godt kunne få en mistanke om, at et arrangement som det i Vollsmose på lørdag i nogen grad henvender sig til de mennesker, der i forvejen er eller anser sig selv for at være tolerante, så peger Ronni Abergel på, at Menneskebibliotekets store arrangementer på en kæmpe virksomhed som bryggeriet Heineken er med til at sikre, at man ikke kun prædiker for de frelste.

Det klarer sig helt uden offentlig støtte. Det er i stigende grad store internationale virksomheder, som for at leve op til deres sociale ansvar betjener sig af Menneskebiblioteket.

Ronni Abergel har en lang, broget karriere bag sig. Blandt andet som projektleder i Det Kriminalpræventive Råd og som medskaber af dokumentarfilmen, "Varm luft for milliarder" fra 2013 om CO2-kvote-systemets sammenbrud. Lige omkring premieren på filmen døde Ronni Abergels hustru af den defekt hjerteklap, og mens han langsomt kom op ad det sorte hul efter dødsfaldet begyndte han opgave for opgave at sætte skub i Menneskebiblioteket.

Intet show

Rent praktisk foregår et møde i Menneskebiblioteket som det på lørdag i Vollsmose på den måde, at man møder op ved skranken og får en liste over de titler, der er til stede. Man kan altså ikke se de menneskelige bøger, men skal vælge en titel ud fra interesse. Også lidt for at undgå, at det skulle udvikle sig til en form for freak show.

For at blive titel eller menneskelig bog i Menneskebiblioteket skal man ifølge Ronni Abergel være stigmatiseret og bevæge sig inden for lovens rammer. Og så skal man ikke være missionerende. Samt selvfølgelig være klar til at svare på alle slags spørgsmål.

Flere af Menneskebibliotekets mennesker dækker over flere titler. For eksempel er der en homoseksuel man kan låne, som så viser sig også at være rabbiner - eller omvendt. Og en overvægtig, der lider af skizofreni, og som også lånes ud som både det ene og det andet.

Men uanset hvad, man måtte låne, er den overordnede mening at rykke ved fordomme. Eller som Ronni Abergel formulerede det i en Ted Talk:

- At skabe et trygt rum hvor stigmatiseringer og stereotypier kan udfordres gennem dialog.

Netop det at holde en Ted Talk har i høj grad været med til at styrke den verdensomspændende interesse, og fordi et bibliotek som begreb er kendt i hele verden, har Menneskebiblioteket med lynhast bredt sig til et væld af lande på fem kontinenter.

Og nu er det altså også kommet til Fyn for første - men ikke sidste - gang med arrangementet på lørdag i Vollsmose Kulturhus.