Nu har Odense to tarteletfester

- Normalt skal man vogte sig for kopier, men jeg tager det som et kompliment, at nogen laver en ekstra fest for det modne publikum. Jeg tror, vores trofaste festivalgæster nok skal finde til DOK5000 den 5. oktober, og jeg ønsker de andre en god fest, lyder det fra Søren Windell.

Kan man ikke vente helt til oktober på en fest, som hylder den lille butterdejsbeholder med fyld, kommer der allerede i august en helt ny tarteletfest i byen. Det er de to rutinerede koncertarrangører Hans Nobel og Leif Møllgaard, der er gået sammen om at afholde en tarteletfest i Odense Seniorhus. Helt præcis lørdag den 31. august.

Den første i kalenderen og yngste af de to tarteletbegivenheder hedder slet og ret Tarteletfest og finder sted lørdag d. 31. august kl. 18.30 i Seniorhus Odense i Toldbodgade. Læs mere på www.eventyrbeat.dk .Den ældste og største af de to er Odense Tarteletfestival. Den foregår lørdag d. 5. oktober kl. 18 i DOK5000 i Havnegade. Læs mere på www.odensetartelefestival.dk

Ikke så meget larm

Netop det med det modne publikum har rådmanden og tarteletfestivalpioneren Windell en pointe i.

Leif Møllgaard, der er medarrangør af den nye tarteletfest i Seniorhuset fortæller, at man helt bevidst går efter det modne publikum. Dem der, som Møllgaard formulerer det, synes, at der er lidt for meget larm til festivalen i DOK5000.

Alene det faktum, at festen i Seniorhuset har plads til 180 mennesker mod godt 1300 i DOK 5000 fortæller, at det er to helt forskellige størrelser.

Leif Møllgaard er i forvejen kendt i Odense for som indehaver af Musicbooking.dk at arrangere fast tilbagevendende arrangementer på Næsbyhoved Skov med levende musik og dans for det modne publikum. Samt for i samarbejde med David Levy Nielsen at afholde viseværtshus på sidstnævntes restaurant, Kong Volmer i Brandts Passage. Det er da netop også Kong Volmer, der skal stå for tarteletter og fyld til festen i Seniorhuset.

Og netop i Seniorhuset færdes medarrangøren Hans Nobel hjemmevant. Også han er booker under navnet Eventyrbeat og har arrangeret en række koncerter med 60'er-musik i huset i Toldbodgade.

- Hans og jeg har kendt hinanden i fire-fem år og mødes jævnligt over to øl for at ordne verdenssituationen, og vi fandt ud af, vi gerne ville lave noget sammen, siger Leif Møllgaard og tilføjer, at da de blev enige om at lave en tarteletfest sammen, vidste de faktisk ikke, om Odense Tarteletfestival blev til noget i år.