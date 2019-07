Nu følger der penge med ildsjælepriser

Når årets ildsjælepriser skal uddeles i Odense i september, vil der for første gang også følge penge med hæderen til de mange ildsjæle, der hver dag gør en forskel for byens udsatte og sårbare borgere. Odense har mange ildsjæle, som hver dag gør byen til et bedre sted. De bliver fejret hvert år - på den nationale frivilligdag - hvor Odense uddeler fem priser, som går til foreninger og personer, der gør en forskel for Odenses udsatte og sårbare borgere.

Vinderen af hovedprisen - Ildsjæleprisen - modtager overskuddet fra Kulturmaskinens Julegalla 2019. Faktisk har sidste års vinder, Vollsmose Boxing, allerede fået glæde af den nye model, da overskuddet fra sidste års julegalla efterfølgende er blevet overrakt til dem. Sidste år lød overskuddet fra julegallaen på 59.000 kroner, men det er selvfølgelig for tidligt at spå om, hvad årets overskud bliver.

De øvrige priser bliver også hædret med mere end æren. Cityforeningen sponsorerer tre gange 5.000 kroner til vinderne af priserne Kickstarteren, Holdspilleren og Den Bæredygtige, mens vinderen af Stjernen - en ærespris til en enkelt person - får billetter til flere af byens sports- og kulturoplevelser.

Og det vækker glæde hos by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), at private støtter op om de frivillige.

- Jeg er utrolig glad for, at byens kultur- og erhvervsliv bakker op om ildsjælepriserne. Dermed anerkender de den store betydning, som Odenses mange frivillige har for udsatte og sårbare mennesker i byen. Jeg håber, at vi kan udvikle på samarbejdet mellem frivillige foreninger, erhvervsdrivende og kommune, for vi kan gøre meget mere for disse borgere, hvis vi hjælper hinanden, siger Jane Jegind.

Arrangementet foregår i et samarbejde mellem Odense Kommunes Center for Civilsamfund og Odenses frivillige sociale foreninger ved den årlige FrivilligGalla, hvor foreningerne og de frivillige bliver fejret med middag, underholdning, musik og naturligvis prisuddelingen. I år bliver FrivilligGalla afviklet den 27. september på Posten i Odense.

Det er muligt at indstille kandidater på www.odense.dk/ildsjæleprisen frem til 27. august. På baggrund af indstillingerne vil et udvalg af medarbejdere i Odense Kommune udpege tre nominerede til Ildsjæleprisen. Vinderen bliver fundet på baggrund af en skriftlig afstemning blandt deltagerne til FrivilligGalla. De øvrige vindere bliver udpeget af et udvalg.