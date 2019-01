Nu får børnene historier fra gamle dage

22 af byens børnehuse har nu fået nyt inventar og nye ansigter blandt de voksne. For med såkaldte fortællerstole bliver det nu muligt for børnehusene at invitere ældre borgere ind for at fortælle historier og dele deres livserfaringer. Et af de første børnehuse, der tog imod en stol, var Torpegården i Hjallese, der i den forgange uge indviede fortællestolen - med 15 børn som tilhørere.

- Stolen kommer til at bringe eventyr og sjove historier fra gamle dage ind hos os. Vi glæder os også til at se, hvordan børnene lytter, når det er ældre fortællere, der sætter sig i stolen, siger Lene Kanstrup Hanghøj, daglig pædagogisk leder af Torpegården. Fortællerstolene er en del af den såkaldte generationspagt, som partierne bag budgetforliget for 2018 bevilgede i alt fire millioner kroner til over to år. De første to millioner blev uddelt i efteråret til 44 initiativer hos foreninger, borgergrupper og kommunale institutioner - herunder til fortællerstole. - Jeg er begejstret for idéen, hvor børnene gennem nærværet med ældre kan få viden fra deres enorme livserfaring. Og når man oven i købet tænker på, hvor vigtigt det hørte sprog er for børnenes sprogudvikling, så håber jeg, at fortællerstolene også kan være med til, at ord fra en anden generation ikke uddør, men lever videre hos den yngste generation, siger Susanne Crawley Larsen (R), rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen. I forvejen har en del af institutionerne i Odense samarbejde med det lokale plejehjem eller kontakt til bedsteforældre eller andre, der gerne kommer og fortæller. Men som noget nyt har Odense Kommune i samarbejde med blandt andet Ældresagen og Odense Fortællekreds også udarbejdet et katalog med 14 andre potentielle fortællere, som har meldt sig til at tage ud i børnehusene. - Det her er en alle tiders ordning. De ældre elsker at dele ud af deres livserfaringer, og børnene elsker at få fortalt historier. Gode historier sætter gang i fantasien, og når de så oven i købet fortælles af hovedpersonerne selv, bliver alting mere levende, siger Søren Windell (K), rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen. En enkelt skole er også med i projektet, nemlig Skt. Klemensskolen, der udover de 22 børnehuse nu også har en fortællerstol