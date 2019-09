Nu bygges større cykelsti i centrum af Odense - derfor spærres indkørsel i 14 dage

Odense: Mandag begynder arbejdet med at forbedre forholdene for cyklister på Kertemindestien og Thomas B. Thriges Gade. Der skal bygges en dobbeltrettet cykelsti mellem Hans Mules Gade og Kochsgade, som cyklister, der kører ad Thomas B. Thriges Gade og ad Kertemindestien, får glæde af.

Samtidig bliver der anlagt fortov og vejbane fra hjørnet af Hans Mules Gade og ned ad den østlige side af Thomas B. Thriges Gade frem til Kochsgade, og arbejdet betyder, at det i en periode på 14 dage bliver nødvendigt at spærre for indkørsel til Kochsgade fra Thomas B. Thriges Gade. Bilister kan i stedet køre ind på Kochsgade fra Skibhusvej.

Arbejdet gør det også nødvendigt at spærre det første stykke af Kertemindestien, oplyser Odense Letbane. Cyklister kan i stedet køre til og fra stien fra Kochsgade, hvor der er omkørsel til Thomas B. Thriges Gade via Bredstedgade og Skibhusvej.

Kertemindestien forventes at være spærret i godt en måned til begyndelsen af oktober.