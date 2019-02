Nu åbner Burger Shack også på havnen

Åbningen bliver i øvrigt markeret med en del festivitas. Fredag er der tilbud på burgermenu til 50 kr. Lørdag kl. 14-16 er der det "uofficielle Odense-mesterskab i søm-slåning", hvor præmien er et års forbrug af burgere. Her skal man melde sig til på forhånd påmail: odense@burgershack.dk - mærk emnefeltet: Sømslåning Odense. Søndag fra kl. 12 kan børnene slå katten af tønden, og der bliver lavet lejrbål, hvor man kan grille skumfiduser.

Christoffer No er direktør for Burger Shack, og han siger i en pressemeddelelse:

Godt fra start

Burger-direktør Christoffer No er ifølge pressemeddelelsen godt tilfreds med ankomsten til Odense, hvor der de første fire uger er blevet langet 15.000 burgermenuer over disken.

- Det er altid spændende at åbne i en ny by, men vi var ekstra spændte på Odense. Vi har i lidt over et år arbejdet på at finde den perfekte beliggenhed og har kunnet følge med i udviklingen, hvor den ene burgerbar efter den anden meldte deres ankomst. Vi er dog helt vildt taknemmelige for den fantastiske modtagelse, siger Christoffer No.

Burger Shack åbnede første gang for tre år siden i Aarhus og findes i dag i otte jyske byer. Da kæden kom til Odense, var det første sted uden for Jylland, og fra fredag findes den altså på to adresser i Odense.