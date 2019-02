Nordjyder tævede københavner i Skibhuskvarteret

Odense: Lørdag aften klokken 23 kom der en melding til Fyns Politi om gadevold foran Skibhusvej 199 på hjørnet ved Margrethevej.

- Overfaldet foregik på åben gade, og der var tale om umotiveret vold mod en sagesløs københavnsk mand fra 1992, siger vagtchefen hos Fyns Politi.

De to danske overfaldsmænd fra 2002 og 2001 er henholdsvis fra Hals og Vodskov i Nordjylland.

Manden, der anmeldte overfaldet, forsøgte at stoppe de to aggressive mænd, men blev skubbet væk. Da han ringede til politiet, flygtede de to unge mænd. De blev fanget kort tid efter tæt på gerningsstedet.

- Der er tale om en rimelig alvorlig forbrydelse, når en sagesløs borger overfaldes på åben gade, konstaterer vagtchefen.

De to voldsmænd tilbragte natten på politistationen og afhøres i løbet af søndag formiddag.