Nørregade omdannet til Brøndby-zone: Blågul fest på Sir Club

Fodboldfans i blåt og gult fra Glostrup til Tønder, Aarhus og Svendborg varmer søndag eftermiddag op til Brøndbys udekamp mod OB ved at besøge "hjemmebanen" på Sir Club, hvor der er hentet ekstra mandskab og forsyninger af fadøl ind for at klare presset på ølhanerne.

- Det er altid superhyggeligt, når de kommer. De opfører sig fantastisk.

Det er søndag over middag og bartender Stephanie Cortsen er i gang med de sidste forberedelser, før et stort rykind af fodboldfans i blåt og gult. Om små seks timer skal Brøndby fra Vestegnen møde de strivede fra Odense Boldklub, men i dag er Sir Club blå og gul i hjertet af Nørregade, som i dagens anledning igen igen er omdannet (og måske afspærret senere) til Brøndby-zone forud for kampen.

- I starten da de kom, var der klistermærker over det hele, men det fik vi hurtigt fortalt dem, at vi ikke ville have og siden har vi ikke haft et eneste klistermærke, siger Anna Mandalis, som har arbejdet som bartender i 10 år.

I dag er der solgt op mod 2300-2500 billetter til udebaneholdet, og ifølge Fyns Politi kommer måske en tredjedel forbi Nørregade og stamværtshuset i Odense, før de bevæger sig mod stadion.

- Så der bliver tryk på, siger Cortsen.

De første fans ankommer. Noget klatøjede, for de var allerede i byen i går, hvor de også var forbi stamværtshuset i Odense. Nu er de tilbage i fuld kampuniform med halstørklæder og trøjer.

- Vi havde en 20-30 fans herinde i går, det er deres hjemmebane, når de er i byen, så de passer godt på stedet. Vi har aldrig ballade, der er rigtig meget selvjustits, for de ved godt, at hvis de ikke kan være her, så har de ikke nogen steder at gå hen, siger Stephanie Cortsen.