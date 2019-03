Ni millioner kroner delt ud: Bydelspenge ender i skoven

Ni millioner kroner skal nu gøre 46 lokale initiativer til virkelighed, efter politikerne netop har delt Bydelspuljen ud. Lumby Præsteskov er blandt modtagerne, og her har en mand i mere end 10 år kæmpet for at gøre skoven til et samlingssted og et udflugtsmål for store og små.

For det er ikke alle fonde og puljer, han har forfattet ansøgninger til, der har givet ja'er og hjælpende kroner. Der er tilladelser, der skal hentes hos Miljøstyrelsen og kommunen, og der er den ekstra beskyttelse med planterør og trådnet, som måtte sættes op for at holde sultent råvildt væk fra nyplantede træer.

I 10 år har han lagt timevis af grønt engagement i at gøre præsteskoven attraktiv for sognets børn og voksne.

- Det er super lækkert og en kanon stor hjælp, så vi kan komme videre og få vores planer og tanker til at spire, siger Erik Toft Knudsen, der er del af menighedsrådet og formand for Præsteskovsudvalget.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere af kommunens forvaltninger, der vurderer de ansøgninger, der bliver sendt ind til Bydelspuljen.Men det er politikerne i Økonomiudvalget, der træffer den endelige beslutning om fordelingen af puljens millioner. Det sker hvert år i marts. Kun foreninger, organisationer og grupper af borgere kan søge om at få del i millionerne, der skal mobilisere nye kræfter og initiativer i lokalområderne. Hverken enkeltpersoner, virksomheder eller kommunale institutioner kan komme i betragtning. Ud over de ni uddelte millioner er der afsat en million kroner til mundtlige ansøgninger på op til 25.000 per ansøgning. Første ansøgningsrunde er 27. marts.

Før til forstæder

I alt ni millioner kroner er delt ud fra Bydelspuljen, som i år er blevet søgt af 76 foreninger, organisationer og grupper af borgere - det er 16 flere end sidste år.

46 af ansøgningerne er imødekommet og har fået del i millionerne: Flest kroner har FKS Hallen fået med 1,2 millioner kroner til nye fitnesslokaler, mens De Fynske Bivenner har fået færrest med 15.000 kroner til et træskur.

Samtlige 46 projekter har det til fælles, at de skal fremme udviklingen og styrke identiteten i Odense mange lokalområder. For det er nemlig hele formålet med Bydelspuljen, der egentlig hed Forstadspuljen, da nu afdøde Jan Boye (K) i 2006 stod i front for etableringen af en sådan.

Det var således dem - forstæderne - millionerne oprindeligt var tiltænkt for at sikre udvikling også uden for Odenses centrum.

I 2017 besluttede et rødt flertal i Økonomiudvalget imidlertid, at også andre dele af byen skulle have adgang til at søge penge til lokale initiativer, og puljen skiftede navn til Bydelspuljen.

- Der findes aktive borgere og foreninger i hele kommunen - også i centrum - og de områder skal ikke ekskluderes på grund af deres mere centrale beliggenhed, lød argumentet fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale.

Sidste år fik fem projekter støtte i centrum. I år er tallet tre.