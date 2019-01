Netværksmøde i LyLe

ODENSE: Lyle, landsdækkende patientforening for personer med lymfekræft, leukæmi og MDS, har en afdeling i Odense, der jævnligt afholder møder i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang L i Odense. I 2019 første gang tirsdag den 8. januar klokken 16 til 18.

- Vi har oplevet et meget stort behov for vores møder, hvor vi i øjeblikket er cirka 20 personer knyttet til vores gruppe. Det hjælper meget at snakke med andre i samme situation som én selv, siger Poul Eigil Rasmussen, der selv har haft lymfekræft og som sammen med hustruen Mette Thorsen står i spidsen for netværksgruppen. 5. februar, 5. marts, 2. april, 7. maj og 4. juni er datoerne for gruppens møder det næste halvår, og man må gerne tilmelde sig på pouleigilras@gmail.com eller 26 60 04 13. /RAS