Netværksdronningen Eva får erhvervsfolk bragt sammen i VIP-området på Tinderbox

På VIP-siden er Tinderbox ifølge Eva Pasgaard først ved at være moden nu. - Det betyder noget, at de tunge virksomhedsejere kommer, for det tiltrækker andre. Fokus har været på at skabe den rigtige festival og den rigtige stemning, inden vi gør det, jeg gør nu. Det kunne du ikke have gjort hverken år 1, 2, 3 eller 4, siger hun. Foto: Michael Bager