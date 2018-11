Nethandels-boom fører til nyt posthus

Black Friday, Cyber Monday og generelle juletilbud. Op til jul går butikker overalt tilbudsamok, og mange steder er der store summer at spare. På nettet gør onlinebutikker sig attraktive med gratis fragt oveni de gode tilbud. Samtidig undgås de lange køer og julegaverne kan i stedet handles i ro og mag fra sofaen.

Det er der mange julegaveshoppere, der gør brug af. Så mange, at Postnord, der skal levere de mange pakker, år efter år oplever et stadigt øget pres. Budene har travlt og posthusene, der ofte ligger i af lokale butikker, bliver fyldt op.

I Odense er 16 posthuse ikke nok til at klare presset, og derfor åbner Postnord nu sit 17. posthus i byen. Det sker torsdag hos Hoki Købmanden på Tolderlundsvej 85.

- Jeg er glad for, at vi med yderligere et posthus kan gøre det endnu lettere for odenseanerne at hente deres pakker. Det nye posthus hos Hoki Købmanden bliver et godt supplement til vores eksisterende posthuse i området og kommer til at få nogle flotte åbningstider, siger Anette Hansen, distriktschef i Postnord.

Posthuset hos Hoki Købmanden vil have åbent for afhentning af pakker fra klokken 9.00 til 22.00 alle ugens dage.

Der kan hentes pakker, der er bestilt til direkte afhentning hos Hoki Købmanden. Det gælder altså ikke de pakker, der er bestilt til ens adresse, og hvor man ikke er hjemme ved modtagelse. De pakker bliver lagt til afhentning på det posthus, man normalt henter sine pakker på.