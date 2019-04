EJBY: Nenia Brass Band spiller i Vor Frelsers Kirke tirsdag den 9. april klokken 19.30. I torsdag skrev vi fejlagtigt, at koncerten var i Fredens Kirke. Vi beklager fejlen. Koncerten er et portræt af Leif Munk Hansen, hvor seks af hans værker, heraf to uropførelser, opføres. /RAS