Michael Falch faldt pladask for den canadiske rockmusiker Neil Young i 1971 og har fulgt ham tæt siden. Det er blevet til 15 koncerter samt et privat møde, hvor Neil Young hørte "Mød mig i mørket" for fuld hammer. Den danske rockmusiker ser frem til koncert nummer 16 med Neil Young, når han optræder 29. juni på Tinderbox.