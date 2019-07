Negative reaktioner på forslag om at tvinge børn til daginstitutioner i Vollsmose

Nej tak - hvad tænker I på? Flertallet af kommentarer til vores artikel om at forsøge at tvinge børn til daginstitutioner i Vollsmose er negative over for tiltaget.

Kim Abramsson: Gå nu selv forrest: Som politiker i Odense Kommune skal de tvinges til at sende deres egne børn og børnebørn derud.

Sara Ottesen: Når man har talt og talt om den blandede by, gælder det vel også børn. Byg nogle mega fede nye børnehaver, og lav skovbørnehaver der kører ud af mosen. Ansæt nok personale. Så bliver det attraktivt at få en plads derude. Naturen derude har alt, hvad der ønskes til små udflugter fra børnehaven.

Maja Laursen: Sjældent har jeg hørt noget så dumt. Det kan man bare ikke.

Viggo Okholm: Der er snak om, at børn fra Vollsmose skal spredes til andre områder, endda med tvang, men når det går den anden vej, så uha nej. Ingen børn og forældre tager skade af at få deres "hvide" børn ud til mangfoldigheden - tværtimod. Jeg kender en institution derude, som jeg kommer i som frivillig - den er nok det bedste sted, jeg har oplevet i mine 35 år i pædagogverdenen.

Steen Pedersen: Det er synd for de børn, at de skal tvinges ud i total fremmedgørelse og på sigt nedgørelse.

Susanne Hagelberg: Det er på ingen måde i orden, og formentlig vil der ske det, at forældre finder private pasningsmuligheder til deres børn. Det ville jeg selv have gjort, såfremt jeg havde været i en tilsvarende situation.

Sussie Vissing: Jeg har arbejdet i en børnehave i Vollsmose i ni år og er enig i, at der ingen fare er derude. Jeg får en følelse af, når jeg læser de mange andres kommentarer, at der er tale om A- og B-børn, -pædagoger og -forældre. De gode og de dårlige. Det er trist, at folk er så bedrevidende.

Maria Lade: Det kan på ingen måde være ok at sende vores børn ud i et belastet område, medmindre vi selv vælger det.

Gitte Flyvholm: Jeg er rystet over, at det overhovedet er noget, der bliver overvejet.

Merete Wind-Hansen: Stakkels børn.