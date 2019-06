Ældre- og Handicapforvaltningen skal spare samlet 26,3 millioner kroner. Mest på administrationen, men et par aktivitetstilbud til de ældre er også i farezonen.

Ok-Aktiv, der står for aktiviteter på byens plejecentre, kan se frem til at skulle spare omkring en fjerdedel af budgettet svarende til to millioner kroner.

Mimers Brønd, et tilbud for ældre med anden etnisk baggrund end dansk, beliggende i Vollsmose, risikerer, at sparekniven kapper en halv million kroner af den kommunale bevilling.

Seniorhuset, der besøges af mellem 3.000 og 4.000 ældre om ugen, foreslås beskåret med 250.000 kroner.

Ovenstående er bare tre ud af mange spareforslag, som Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte tirsdag, når udvalgets bidrag til 2020-budgettet er på dagsordenen.

I alt skal der findes besparelser for 26,3 millioner kroner inden for Ældre- og Handicapforvaltningens område svarende til cirka 40 fuldtidsstillinger. De fleste besparelser sker som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at omprioritere 200 millioner kroner til den nære velfærd.