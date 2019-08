Nedrivning baner vej for nyt superligahus hos OB

Odense: I denne uge gik nedrivningen af OB's gamle klubhus i gang, og den gule gravko kunne dermed sætte et endeligt punktum for det 50 år gamle klubhus i Ådalen. Dermed kan det længe ventede superligahus, der forventes at blive taget i brug i foråret 2020, snart etableres.

Det nye superligahus bliver fyldt med luksuriøse og moderne faciliteter, der skal imødekomme spillernes mulighed for restitutionstræning, fysisk træning og afslapning mellem træningspassene.

Det bliver en bygning på over 800 kvadratmeter på to etager med trænerkontorer, omklædningsfaciliteter, taktikrum, fitnessrum og kontorer til en række administrative medarbejdere, der tidligere har haft til huse ved Odense Congress Center på Ørbækvej.

Superligahuset kommer til stå ved siden af den nuværende indendørshal, hvor superligatruppen og -staben fremadrettet vil have til huse.- Med gode faciliteter og omgivelser i dagligdagen forbedres spillernes mulighed for at præstere kamp efter kamp, har OB's sportsdirektør Jesper Hansen tidligere forklaret:- Og så fastholder vi klubkulturen med amatørafdelingen, hvor hjertet virkelig banker for klubben.Det er koncernen Odense Sport & Event A/S, der skal betale for det nye superligahus.