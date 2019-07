Bjørn Kæmsgaard spiller i C-rækken, hvoraf de første slog ud kl. 11. Kæmsgaard gik imidlertid ud allerede kl. 7 med to A-rækkespillere. Han drog nemlig på ferie søndag, og deltog ud fra håbet om at lave et hole-in-one ved 13. hul og dermed vinde en elbil til en kvart million. Til gengæld vandt han førstepladsen i C-rækken, hvor førstepræmien tilfældigvis var en rejsekuffert. Da vinderen blev kåret, var Bjørn Kæmsgaard dog taget af sted på ferie - uden sin nyvundne kuffert.

På terrassen i Odense Golfklub var der amerikansk lotteri og auktion. Det er Pink Cup, som er en golfturnering til fordel for Kræftens Bekæmpelse og brystkræft, der står bag. Med sig havde Pink Cup-kvinderne 100 lodder, og ved middagstid var de næsten alle sammen solgt. Derudover var en Eames-stol, to malerier og en plaid sat til auktion. I maj måned var der Pink Cup turnering i Odense Golfklub, hvor der blev samlet 18.000 kroner ind. Med søndagens bidrag håber de på at komme op på godt og vel 20.000 kroner, der kan doneres til Kræftens Bekæmpelse.