Mandag bød på en noget mere våd start på Stiften Golf Cup end sidste år, hvor der var stegende hedt. Men uanset regnmængden spilles der. Det er først, hvis der kommer torden, at man indstiller turneringen. Det gør man til gengæld med det samme i tilfælde af tordenvejr, da golfkøllerne kan fungere som lynafledere.

28-årige Lasse Kragh Frandsen begyndte at spille golf i april 2018 og var allerede ved sidste års Stiften Golf Cup bidt af en gal golfbold. Han kvalificerede sig da til finalen med 33 point. På årets første spilledag spillede han sig til 35 point, men det var ikke nok til en finaleplads i år.

Det er dog ikke kun for sjov, at han er på golfbanen. Faktisk er det gået hen og blevet hans levevej. Han læser nemlig til greenkeeper og er lærling i Odense Golfklub indtil september 2022.

- Jeg har været i militæret og taget en hf uden helt at vide, hvad jeg skulle drive det til, men med golfen var der en masse brikker, der faldt på plads, siger han.

Walther Richter, der er tidligere fodboldspiller- og træner fik ved sidste års Stiften Golf Cup en andenplads, og kvalificerede sig mandag igen til finalen med 37 point.

Det var en skuffelse over, hvor dårlig Bent Christensen var til golf, der blev begyndelsen på hans passion for sporten. Den 82-årige mand var i 1967 på ferie i Skotland, hvor han efter eget udsagn kiggede på idioter, der rendte rundt på en golfbane.

Men da han selv købte billet golfspillernes mekka, St. Andrews, måtte han konstatere, at det var markant sværere, end det så ud til. Tilbage i Odense meldte han sig ind i golfklubben og har spillet lige siden.

- Jeg regner da bestemt med at gå videre til finalen, griner Bent Christensen, inden han slår ud. Med 25 point blev det dog ikke til en finaleplads.

Gunnar Johansson på 73 år er en af de mange frivillige. Han står for banekontrol. Det betyder, at han skubber på folk, hvis de sakker bagud. Der skal nemlig holdes et bestemt flow for, at tidsplanen overholdes.

- Det går fint på den store bane, men på den lille bane har der været et hold, der kom lidt bagud. Og det er klart, at jo mindre rutineret man er, jo sværere kan det være at holde tempoet, lyder det.