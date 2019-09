Naturvejleder: Tænk dig om, når du samler svampe

Det kan være en god idé at kende forskel på en champignon og en hvid fluesvamp, hvis du agter at tage dine svampefund med hjem, tilberede dem i køkkenet og efterfølgende indtage de gode sager.

Der er dog mange, som ikke ved, hvad de har med at gøre, når de fylder kurven ude i skoven, erfarer naturvejleder ved Trente Mølle Naturskole, Leif Sørensen.

- Der er rigtig mange som lægger hovedet på hylden derhjemme, når de går ud og samler svampe. De smider den sunde fornuft helt over bord, siger han.

- Er man nybegynder, er det en god idé at tage af sted med nogen, som ved noget om det. Et andet godt råd er, at man skal være kritisk. Det er ikke nok at købe en bog i Føtex med 20 billeder af svampe, som man kan spise. Man kan dø af det, og Giftlinjen har travlt i disse dage, fordi folk tror, det er let, men det er det ikke, slår Leif Sørensen fast:

- Man skal tjekke hver eneste karakter og læse alt det, der står nedenunder billedet, og hvis bare én ting ikke stemmer, skal man kassere svampen.

Der er dog nogle svampe, som er bedre end andre at kaste sig over som nybegynder. Simpelthen fordi de ikke er farlige.

- Rørhatten er en af de bedste grupper at starte med. Det er også i den gruppe, vi finder en af de bedste spisesvampe: karljohan. Rørhatte har den fordel, at de ikke er farlige. Det kan godt være, man får det dårligt af nogle af dem, og der er andre, som ikke smager specielt godt, men man dør ikke, så det er et godt sted at begynde, siger Leif Sørensen.

- Det er kantarellen for så vidt også, men hvad jeg har oplevet af svampe, som folk har haft i kurven og troet, at det var kantareller ... man fatter det ikke, forsætter han.

Har du styr på de forskellige svampegrupper og -familier og ved, hvad du har med at gøre, er det bedste råd Leif Sørensen kan give dig, hvis du gerne vil samle svampe her i weekenden:

- Tag til Vestjylland, for der er stort set ingen svampe i skovene på Fyn lige nu, og vi får den ene melding efter den anden om, at de har masser af svampe derovre.