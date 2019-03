Natteliv: Unge føler sig trygge på diskotekerne - men ikke på gaden

Når først de unge er kommet inden for på diskoteker, cafeer og natklubber føler de sig trygge, men vejen dertil kan være uønskede tilnærmelser og tilråb især for kvinderne.

Langt de fleste af de unge mellem 16 og 21 år føler sig trygge, når de går i byen.

Undersøgelsen "Trygt natteliv", som Kredsrådet sammen med Fyns Politi netop har afsluttet og offentliggjort tirsdag, viser, at 7 ud af 10 unge svarer, at de færdes trygt i nattelivet.

- Målet med undersøgelsen var at få et mere klart billede af, hvordan de unge oplever trygheden i nattelivet. Det har vi nu fået, og jeg glæder mig først og fremmest over, at langt de fleste unge synes, det er trygt at færdes i nattelivet - men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense.

Det er Kredsrådet, der består af borgmestrene i de 10 fynske kommuner i politikredsen og politidirektør Arne Gram, der har bedt Fyns Politi undersøge, hvordan de unge oplever at færdes i nattelivet.

Der, hvor der ifølge Odenses borgmester er plads til forbedringer, er der, hvor de unge er på vej fra ét sted til et andet, f.eks. diskoteker, cafeer, natklubber og værtshuse. Her oplever tre ud af fire, at de har oplevet personer eller grupper, som er truende eller voldelige.

Især peger kvinderne på, at de oplever uønskede tilnærmelser og tilråb i nattelivet, som er med til at øge deres utryghed.