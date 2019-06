Parkeringsarealerne ved kollegiet på Byens Ø har længe været samlingspunkt for støjende og lyssky aktivitet. Det skaber utryghed for beboere og gæster i området.

- Vi har ingen målrettede indsatser, men vi rykker ud, hver gang vi får en henvendelse. En decideret indsats på området vil svare til at lave en indsats mod samme problemstilling med nattelivet i midtbyen - uorden og utryghedsskabende uro er ikke ensbetydende med, at man skal lave stor narkoefterforskning, lyder det fra vicepolitiinspektør Jesper Pedersen, Fyns Politi.

Hos Fyns Politi bekræfter man at have fået mange henvendelser, der underbygger beboernes oplevelser. Trods de mange henvendelser, har Fyns Politi umiddelbart ikke planer om at lave en decideret indsats mod gruppen af unge uromagere.

Hos boligselskabet Kristiansdal, der driver kollegiet, er man imidlertid ikke bekendt med problemet. Her er opfattelsen, at det ikke er selskabets opgave at løse problemerne, men at det er en sag for politiet, fordi det mest foregår ude på den offentlige parkeringsplads.

Ifølge beboere på kollegiet, er parkeringspladsen ved kollegiet næsten dagligt genstand for højlydt hjulspin, hasarderet kørsel, salg af euforiserende stoffer samt øredøvende musik. Selvom problemet har stået på over noget tid, bliver det nu kun værre og værre i talt med de lysere nætter og lunere temperaturer.

Problemet med natlige fester, narkosalg og bilræs på p-pladsen ved Finlandkaj på Byens Ø er ikke enestående. For 14 dage siden kunne avisen fortælle, at parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade også er et samlingssted for skumle typer. En aktindsigt hos Odense Kommune viste en strøm af klager over narkomaner, spontane fester, truende unge og vanvidskørsel i kælderen. Til stor gene for parkeringskælderens normale brugere.

- Vi har tidligere set en episode mellem politiet og uromagerne fra banerne, og det har skabt tydelig utryghed. Det har blandt andet betydet, at et planlagt skolearrangement, som skulle være afholdt her, har været nødt til at blive aflyst af samme årsag, fortæller en kilde, der ønsker at være anonym af frygt for sin egen sikkerhed.

En person med tilknytning til sportsfaciliteterne fortæller, at det har skabt bekymring for gæsterne, der anvender sportsbanerne.

Nødvendigt med sikkerhedsgruppe

Ovenstående er blot et uddrag af episoder, der har foregået over en længere periode. I et forsøg på at komme utrygheden til livs, er en gruppe beboere og de kulturelle foreninger på Byens Ø gået sammen om at lave en sikkerhedsgruppe. Sikkerhedsgruppen er i direkte dialog med kommunen, politi og SSP. En af medlemmerne i gruppen er Ida Kristine Bravo. Ifølge hende er deres tilstedeværelse vigtig i forhold til de utrygge beboere på Byens Ø.

- Oplever vi usikkerhed blandt beboerne, henvender vi os til dem og fortæller, hvad de kan gøre. Vi sørger for at være opsøgende og prøver at berolige dem, så den enkelte beboer ikke skal føle, at man står alene med bekymringerne, fortæller hun.

Ida Kristine Bravo arbejder til dagligt hos Dynamo Workspace. Ifølge hende opstod behovet for sikkerhedsgruppen efter Havnekulturfestivalen i 2018, hvor der blev afbrændt scootere af foran et besøgende cirkuskompagni fra Finland.

Selvom det er lykkedes sikkerhedsgruppen at få stoppet meget af den hasarderede kørsel på havnen med opsatte vejbump, betonklodser og blomsterkummer, hersker utrygheden stadig blandt kajens gæster. Ida Kristine Bravo fortæller blandt andet, at et besøgende skib har følt sig nødsaget til at rykke over til havnebadet på grund af utryghed.

- Det ene skib, som har ligget her i to måneder i forbindelse med Havnekulturfestivalen i år, har været nødt til at rykke, efter besætningen fik skæld ud efter at have bedt om ro. Jeg synes simpelthen det er for galt, at vores gæster ikke engang tør være her, fortæller Ida Kristine Bravo, der ikke kan pege på en direkte løsning på problemerne.