Odense: Klokken 3.30 natten til lørdag blev en mand fra 1995 anholdt for at køre i både spiritus- og narkopåvirket tilstand. Han kørte i en svensk indregistreret Citröen-personbil, der slingrede så meget, at en modkørende måtte trække over i modsatte kørebane. Derfor anmeldte vedkommende bilisten til politiet. Den påvirkede bilist endte sin køretur ved at ramme fem parkerede biler ved Svends Auto på Stenløsevej 112. Han fik flere flænger i hovedet og blev kørt til OUH for nærmere undersøgelse.