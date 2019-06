Narko i syltetøjsglas kastet ned i jorden: 35-årig varetægtsfængslet for fund af amfetamin

Ved at kaste et syltetøjsglas ned i jorden lykkedes det i hvert fald at få noget amfetamin til at forsvinde for en 35-årig mand i Skt. Klemens under en ransagning på hans bopæl af betjente fra Fyns Politi.

Det skete onsdag, og torsdag blev manden - en 35-årig mand - fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense sigtet for flere forhold omkring besiddelse og salg af amfetamin.

For allerede den 3. maj foretog politiet en ransagning på stedet, og fandt 150 gram amfetamin. I retten erkendte den 35-årige, at halvdelen var til eget forbrug og den anden halvdel til videresalg.

Derudover blev manden sigtet for i en periode fra marts til 3. maj at have været i besiddelse af mindst 300 gram amfetamin, som han har solgt videre. Manden erkendte, men sagde, at det først var fra april og frem til 3. maj.

Under onsdagens politiaktion har man valgt at antage, at der i syltetøjsglasset har været omkring 100 gram amfetamin, men efter at det havde været en tur på jorden var der kun cirka 60 gram tilbage.

Manden protesterede ikke imod en varetægtsfængsling på foreløbigt fire uger.