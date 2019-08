Nævningesag om drabsforsøg: Offer var i livsfare

En 22-årig mand er tiltalt i nævningesag for drabsforsøg ved Retten i Odense for at have skudt tre gange gennem en dør til en lejlighed i Fyrreparken i Vollsmose og ramt en 28-årig mand i maven og skulderen. Manden nægter, at det var ham, som affyrede skuddene.

En 28-årig mand var i livsfare efter at være blevet ramt af skud i maven og skulderen affyret gennem hoveddøren til sin lejlighed i Fyrreparken i Odense-forstaden Vollsmose. Det fremgik onsdag formiddag i Retten i Odense, hvor en 22-årig mand står tiltalt for drabsforsøg i en nævningesag. Anklager Christian Nielsen, Anklagemyndigheden på Fyn, redegjorde fra retssagens begyndelse om, hvad der var sket den 8. oktober 2018 omkring klokken 13.35, hvor der blev skudt tre gange gennem døren til lejligheden - ét skud i skulderhøjde og to skud i mavehøjde. Blandt andet henviste anklageren i sin redegørelse til undersøgelser på Odense Universitetshospital, hvor det 28-årige offer kort efter skudepisoden var blevet undersøgt og behandlet. Af undersøgelserne fra sygehuset fremgår det, at skuddene, som ramte manden i maven, kunne have haft dødelig udgang. Under en operation fik manden fjernet 30 centimeter af sin tyndtarm, og det kan ikke udelukkes, at han får varige mén efter at være blevet skudt.

En 22-årig nægter, det var ham, som affyrede tre skud gennem en hoveddør til en lejlighed i Vollsmose og ramte en 28-årig mand i maven og skulderen. Arkivfoto: Michael Bager

Efterlyst internationalt Det var offeret selv, som ringede til alarmcentralen, og da han pegede på den 22-årige som den mulige gerningsmand gik jagten ind på ham. Tilsyneladende var manden flygtet ud af landet, og han blev efterlyst internationalt. To dage efter skudepisoden blev han anholdt i den internationale lufthavn i Wien, hvor han tilsyneladende var på vej til først Etiopien og videre derfra med fly til Somalia. Han var kommet til Wien med fly fra Berlin, hvor han ifølge anklageren kunne være blevet kørt til af sin storebror. Anklageren forklarede også, at han flere gange under de kommende retsdage vil komme ind på et forlist parforhold mellem offeret og den drabsforsøgstiltaltes lillesøster.

Nægter skud Den 22-årige mand nægter drabsforsøg og at have affyret skud, og under sagens redegørelse på den første retsdag kom hans forsvarer Mai-Brit Storm Thygesen ind på, at der ikke er noget, som beviser hendes klients skyld. - Jeg vil ikke bestride, at der er blevet skudt, for det er der helt tydeligt. Det er bare ikke min klient, der har skudt. Det særlige i denne sag er, at der er skudt gennem en dør, og forurettede (offeret/red.) har derfor ikke set gerningsmanden, sagde Mai-Brit Storm Thygesen. Sagen kører hele onsdagen med afhøring af dels den tiltalte og dels offeret, fortsætter fredag og på mandag i næste uge med flere vidneafhøringer, og først onsdag den 4. september ventes dom. Sagen kører som en nævningesag, som i første omgang skal afgøre, om den 22-årige mand er skyldig eller ej. Bliver han kendt skyldig skal der bagefter udmåles en straf. Eftersom det er en nævningesag vil en mulig straf formentligt være mindst fire års fængsel. Den 22-årige tiltalte har hele sit liv boet i Vollsmose og er dansk statsborger, men har udenlandsk baggrund. Han er tidligere idømt flere års fængsel for blandt andet groft røveriforsøg.