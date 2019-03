Næste gang ...: Utilfredse tyve lagde besked til apoteker efter indbrud

Odense: Der er flere måder at forventningsafstemme på, og de tyve, som på et tidspunkt mellem tirsdag aften og onsdag formiddag brød ind i en varebil på Albanigade, gjorde det klart, at deres forventninger til næste "besøg" var højere - for de var ikke tilfredse med udbyttet.

Bilen, en grå Citroën Berlingo van, tilhører et apotek og var parkeret i en gård ved apoteket. Tyvene var kommet ind ved at knuse den forreste siderude i passagersiden, men inde i varebilen måtte tyvene til deres formodede skuffelse erkende, at der ikke var noget af værdi, og de forlod bilen uden at tage noget med sig fra bilen, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Til gengæld efterlod de en håndskrevet hilsen til apoteket, oplyser politiet. På en seddel i bilen stod følgende besked: "Næste gang må I godt have noget i bilen, vi kan bruge, tak."

Indbruddet er ifølge politiets oplysninger sket i tidsrummet fra tirsdag klokken 17.15 og onsdag klokken 10.30.