Næsby-elever de hurtigste på Fyn: Kroggårdskolen sprintede sig til sejr

Odense Cyklebane dannede torsdag eftermiddag rammen om finalen i GF Fondens Skoleturnering, hvor fire 6. klasser dystede om at komme først over stregen. Vinderen af turneringen blev 6.a fra Kroggårdskolen, der nu kan kalde sig den hurtigste 6. klasse på Fyn.

Odense: For en række fynske skoleelever var klasselokalet forleden eftermiddag byttet ud med en professionel cykelbane, der udfordrede til at prøve kræfter med høj fart og balance. Vinderen i skoleturneringen for 6. klasser skulle findes i Thorvald Ellegård Arena i Odense. En turnering, der er stablet på benene af Cykling Odense i samarbejde med GF Forsikrings fond, hvor formålet er at skabe cykelglæde og gøre de unge opmærksomme på trafiksikkerheden. Vinderen af torsdagens finale blev 6.a fra Kroggårdskolen i Næsby. På andenpladsen kom Aarupskolen, og på tredje- og fjerdepladsen endte Sanderumskolen og Henriette Hørlücks Skole i Odense.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, overrækker førstepræmien til 6.a fra Kroggårdskolen. Foto: GF Fonden/Frederik Holmegaard Siemons

Styrker sammenholdet Freja Toft Eriksen fra vinderklassen har været begejstret hele vejen til finalen:- Det er vildt at være her, og så er det sejt, at vi er nået så langt. Det styrker vores sammenhold som klasse, når vi står og hepper på hinanden, og det er vi virkelig gode til, fortæller Freja fra 6.a. Turneringen har været præget af en god stemning fra start til slut, hvor smil og latter har været til at få øje på. Den glade stemning har Anja Dinsen, der er lærer for 6.a på Kroggårdsskolen, også kunnet mærke. - Man kan mærke, hvordan eleverne styrker deres sammenhold, og når man kan kombinere det med at få motion indover, så er det jo fantastisk. Eleverne får prøvet nogle grænser af og bliver mere sikre, når de sidder på cyklen, siger klasselæreren. De hårdtkæmpende cyklister modtog præmier til klassekassen på 1500, 1000, 750, 500 kroner samt medaljer og pokaler.

Kroggårdskolen havde naturligvis bannere med for at understrege tilhørsforholdet. Foto: GF Fonden/Frederik Holmegaard Siemons

Borgmester-begejstring Ved præmieoverrækkelsen deltog Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, som lykønskede de udmattede elever. Han er ikke i tvivl om, at skoleturneringen er med til at danne Odense som cykelby: - Det er superfedt at få fyldt den her fantastiske cykelarena med glade børn, der både giver den gas og samtidig ved noget om at manøvrere på cykel. Odense er jo en af de byer, hvor allerflest bruger cyklen, så det at få noget begejstring for cykling og lære lidt om færdighederne viser en lys fremtid for de kommende generationer i Odense, siger Peter Rahbæk Juel. Sammen har leder af Cykling Odense, Allan Poulsen, og omtrent 30 andre frivillige gjort arrangementet muligt med GF Fonden som sponsor. Turneringen er eftertragtet blandt skolerne, og tilmeldingerne til næste års turnering er allerede i hus.

De andre hold var også gode til at heppe kammeraterne frem. Foto: GF Fonden/Frederik Holmegaard Siemons

Freja Toft Eriksen blev interviewet efter klassen. Hun var glad for sejren, men synes, det var vigtigere, at klassens sammenhold, var blevet styrket. Foto: GF Fonden/Frederik Holmegaard Siemons

Det kan være lidt surrealistisk at have borgmesteren til at hænge pynt om ens hals. Foto: GF Fonden/Frederik Holmegaard Siemons