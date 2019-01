Næsby Skole cykler mest i kommunen

Næsby: - Når man har været så dygtige til at cykle og få så meget motion, som I har, så er det vist også på sin plads med et stykke kage.

Rådmand Jane Jeginds sidste ord på talerstolen, når knap at forstumme, inden lyden af jublende børn overtager atmosfæren i Næsbyhallen. Snart efter farer de alle imod det aflange bord ved det ene mål.

Det er dækket med brunsviger og har siden elevernes ankomst fra Næsby Skole trukket lange, begærlige blikke.

Man kunne ellers have mistænkt kagen med den brune sukkerbelægning for at have blokeret for evnen til at lytte, men det lod nu til, at børnene havde forstået budskabet.

For der var en vis stolthed i de klapsalver, der fulgte i kølvandet på den besked, rådmanden var kommet for at levere.

Ud af 25 deltagende odenseanske skoler tronede Næsby højest på Cykelscore-barometret i 2018. Og en sådan bedrift skulle naturligvis honoreres med diplom og kage.