Nægter sig skyldig: Femte mand er fængslet i skudsag - flere er stadig på fri fod

Fredag blev en 22-årig mand varetægtsfængslet for medvirken i skudsag, hvor en mand og hans søn blev beskudt i Vollsmose. Ifølge anklageren i sagen er der flere personer på fri fod, som kan have betydning for efterforskningen.

Vollsmose: En 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet frem til 26. marts i sagen om skud mod en mand og hans fireårige søn på Bøgetorvet i Vollsmose. Det besluttede en dommer i Retten i Odense fredag formiddag.

Manden er dermed den femte, som politiet har fået fængslet efter skudepisoden, som fandt ifølge sigtelsen fandt sted onsdag 20. februar omkring klokken 16.10.

Men der er formentlig flere personer i politiets søgelys. I retten bad anklager Klaus Lauridsen om at få grundlovsforhøret holdt bag lukkede døre, og det ønske efterkom dommeren.

De to tidligere grundlovsforhør i sagen blev også holdt for henholdsvis dobbeltlukkede og lukkede døre, og i retten fredag forklarede Klaus Lauridsen ønsket med, at der var flere personer på fri fod, som kunne antages at have betydning for efterforskningen.

Ved at lukke dørene hindres pressen i at fortælle andet fra retsmødet end sigtelsen, og dermed kan politiet holde centrale oplysninger i efterforskningen for sig selv, indtil man har talt med alle mistænkte.

Den 22-årige mand nægtede sig skyldig i sigtelsen om, at han i forening med de fire mænd, som allerede er varetægtsfængslet i sagen, skulle have forsøgt at dræbe en far og hans fireårige søn med et eller flere skud på Bøgetorvet onsdag 20. februar.

Han blev fængslet på en begrundet mistanke om medvirken til forsøg på kvalificeret vold og medvirken til besiddelse af skydevåben på offentligt område.

Hans forsvarer, Kim Bagge, anmodede retten om at nedlægge navneforbud. Det er ikke sket for de øvrige sigtede i sagen, men Kim Bagge forklarede sit ønske med sin klients særlige navn, og at sagen endnu er på et tidligt stadie. Dommeren efterkom forsvarerens ønske om navneforbud, oplyser anklager Klaus Lauridsen.