Naboer frygter planer om kemisk produktion

Bremsedelsproducenten Meneta barsler igen med en udvidelse af produktionen, der ligger tæt på et større boligområde og to skoler i Stige. Kresten Andreasen er én blandt flere naboer, som frygter en ny, kemisk produktion på virksomheden.

Virksomheden Meneta på Strandholtvej i Stige barsler med en udvidelse af produktionen, som involverer flere nye kemikalier. Virksomheden sendte i juni et brev ud til naboerne og de lokale institutioner og fortalte om planen om en udvidelse af produktionen på 2400 kvadratmeter, og det fik en af de nærmeste naboer, Kresten Andreasen, til at bede om et møde med virksomheden. Her fik han at vide, at virksomheden blandt andet skulle til at arbejde med kemikaliet Toluen. - De fortalte, at de skulle arbejde med en ny metode, hvor de blandt andet skulle opbevare store mængder af opløsningsmidlet Toluen. Det er vi selvfølgelig bekymret for. Og vi synes jo ikke ligefrem, at det er sund fornuft, hvis sådan en kemisk produktion skal ligge midt i et boligområde, siger Kresten Andreasen. Bekymringen blev ikke mindre, da han begyndte at læse om Toluen, der klassificeres som en meget brandfarlig væske, der potentielt kan være farlig for mennesker og miljø. - Det kan godt være, at udvidelsens størrelse kan holdes inden for den gældende lokalplan, men det er ubegribeligt for mig, hvis kommunen kan stå inde for, at en virksomhed bruger og opbevarer store mængder farlige kemikalier kun 50 meter fra børnefamilier. Det må i hvert fald kræve en særskilt miljøgodkendelse, siger Kresten Andreasen, der sammen med fire andre borgere i området har kontaktet kommunen om deres bekymringer.

Meneta A/S Virksomheden Meneta A/S blev stiftet i 1953 og i dag en af verdens førende producenter af gummidele til bremser - dele, som nedsætter larm og vibrationer.Meneta har også afdelinger i Kina, Indien og USA og ejes af amerikaneren Steve Wang.



I forbindelse med den seneste udvidelse i Stige blev det aftalt, at den tunge trafik til og fra fabrikken skulle køre ad en bestemt rute, der skånede de nærliggende skoler og naboerne mest muligt. Af samme grund ændrede virksomheden adresse fra Kirkegyden til Strandholtvej, som er de to veje, som virksomheden ligger imellem.

Tung trafik Meneta har ikke selv ønsket at kommentere planerne for udvidelsen endnu, og ifølge kontorchef Anette Pihl Nielsen fra Erhvervskontakten i Odense Kommune har kommunen endnu ikke modtaget nogen konkret ansøgning om en ny udvidelse. Hun kan derfor ikke kommentere oplysningerne om, at Meneta skal til at arbejde med nye kemikalier. - Men der er allerede tilsyn med virksomheden, som overholder alle elementer i miljølovgivningen, og sådan vil det selvfølgelig også skulle være fremadrettet, siger Anette Pihl Nielsen. Meneta fik i efteråret 2016 lov til at udvide virksomheden med 9000 kvadratmeter. Ved den lejlighed blev planerne mødt af 48 høringssvar fra borgere og institutioner, som blandt andet var bekymret for udvidelsens konsekvenser for trafiksikkerheden omkring de to skoler i området. I forbindelse med udvidelsen lovede kommunen derfor, at der skulle sættes nye skilte op, der ledte den tunge trafik væk fra skolerne. Men siden er intet sket. I dag er der således stadig et skilt, der peger ned ad skolevejen Hedelundvej, og ifølge skoleleder for Stige Friskole, Dan Christiansen, kører der stadig alt for mange tonstunge lastbiler på den samme vej, som eleverne bruger, når de skal til og fra skolen. - Jeg oplever desværre stadigvæk, at skolevejen bliver brugt til tung trafik til Meneta, så jeg er selvfølgelig bekymret for vores elever. I yderste konsekvens kan det jo ende med en rigtig dårlig historie, siger Dan Christiansen.

Skilte på vej Ifølge Erhvervskontaktens Anette Pihl Nielsen er det nye regler for skiltning til virksomheder, der har forsinket processen og gjort, at lastbilerne stadig bliver ført ned ad en skolevej. En afklaring af situationen skulle dog være på vej. - Der er næsten lige kommet nye regler omkring vejvisning, som vi har skullet sikre os, at vi holdt os inden for. Så det har taget længere tid, end vi havde forventet. Men målet er helt klart, at få den tunge trafik til at køre den mest fornuftige vej, siger Anette Pihl Nielsen. Imens understreger Kresten Andreasen, at han ikke har nogen interesse i at bekrige hans nærmeste nabo, Meneta. - Jeg skal ikke stikke nogen som helst kæp i hjulet for virksomheden, hvis de overholder alle regler. Jeg vil bare sikre mig, at kommunen er meget aktive og får undersøgt tingene til bunds, når man modtager den konkrete ansøgning. Kan det virkeligt være rigtigt, at man kan have så mange boliger så tæt på en virksomhed, der nu skal til at bruge og have store lagre af kemikalier?, spørger han.