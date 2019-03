Når syn og hørelse svigter

ODENSE: Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til gratis dobbelt arrangement tirsdag den 26. marts kl 16-19 i Borgernes Hus, Østre Stationsvej, 3 sal.Først er der foredrag med Bjarne Fischer, som fortæller om livet efter to hjerneblødninger. Bjarne bor i Odense og blev som 23 årig ramt af to hjerneblødninger, som ændrede hans syn og hans liv radikalt.Dagens andet foredrag, "Har du syns- og høretab tæt inde på livet", er med Kirsten Washuus. Her kan man blive klogere på kombineret syns- og høretab, en udfordring rigtig mange har. Det er gratis at deltage, se mere på www.nedsatsyn.dk. Tilmeld dig med sms på 71 784 704 eller mail tilmelding.nedsatsyn@gmail.com. /RAS