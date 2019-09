Den kolde krig sluttede i 1991, da Sovjetunionen gik i opløsning, men i Odense er den stadig levende, og vil man opleve tiden, da øst og vest stod stejlt og truende over for hinanden med atommissiler klar til affyring, så er Odense Bunkermuseum stedet.

Har man aftjent værnepligt under den kolde krig og lært at være beredt på giftgasangreb, så er det en særlig fornøjelse at prøve en original gasmaske. Og så kan man da heldigvis glæde sig over, at man ikke bliver beordret til at løbe en tur med den på.

Fra bunkeren under Odense skulle borgmesteren og andre nøglepersoner styre Odense i tilfælde af krig og ødelæggelser. I værste fald en atomkrig. I dag fylder Odense Kommunens atomsikre bunkeranlæg 65 år, og museet er åbent hele dagen indtil klokken 22.

- Vi er den eneste koldkrigsbunker i Danmark, der står helt originalt tilbage. De ting, vi kan fremvise her, er præcis det udstyr, der var her dengang, for bunkeren blev blot låst af, da den lukkede. Intet blev fjernet herfra, fortæller John Høvsgaard, der er guide på museet.

- Man skal komme på besøg her for at få et indblik i livet dengang. Danmark lå lige dér, hvor russerne ville ud med deres flåde, og amerikanerne ville ind med deres. Vi fortæller historien og gør den levende på vores rundvisninger. Vi er ikke bare et museum med en masse plancher, som man selv skal læse for at få indblik i tiden under den kolde krig. Vi tager de besøgende med rundt i bunkeren og fortæller om det hele undervejs, siger han.