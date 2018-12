Når historien bare er en helt anden

Nogle historier er ikke altid, hvad de giver sig for at være ved første øjekast. Det gav den forgangne uge et lysende eksempel på, da OK Fonden havde meldt ud, at man efter flere års forarbejde lægger planer om at bygge en demensby på et gammelt militærdepot i Højstrup i mølpose. Den pris, som kommunen vil betale i døgnet for en friplejeplads, er alt for lav, lød forklaringen. Det viste sig dog senere, at fonden allerede i april havde frasagt sig en købsoption på grunden - og dermed givet ejeren frie hænder til at sælge den til en anden investor, der sikkert kan se en forretning i en stor grund med letbanen og et stort grønt område i form af et militært øvelsesområde som nærmeste nabo.

I de politiske korridorer blev der brugt ord som "afpresning", fordi medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget tirsdag skulle tage stilling til de nye takster. Og selv om OK Fondens direktør senere forsøgte at forklare, at man overvejer at få prøvet de nye taksters størrelse af en anden myndighed, så var det dog et helt andet billede, der stod tilbage. Et billede af en fond, der ikke havde gjort sit forarbejde og måske presset citronen i et håb om at blive reddet af politikerne i 11. time. Det blev den ikke, og tilbage står støtteforeningen af frivillige og alle dem, der gerne ville have haft plads i en unik demensby, som tabere.

Onsdag var der til gengæld ikke megen tvivl om historien, da et portræt af Anker Boye blev afsløret i forværelset til byrådssalen på rådhuset. Et værelse, der rummer portrætter af de syv foregående borgmestre i byen. Boye er malet af hofkunstneren Thomas Kluge. Til en pris af 250.000 kroner - 100.000 billigere end maleriet af Jan Boye. Noget, der fik andre fynske medier til at fokusere meget på prisen. Ikke uventet var det muligt at finde folk på gaden, der mente, at pengene hellere skulle været gået til flere pædagoger. Men nogle af dem, der ville snakke, syntes også, det var helt OK at bruge pengene på et maleri. Man kan næppe få en hel pædagog et helt år for det, som Boye-maleriet kostede. Til gengæld fik byen et unikt maleri, der med et historiens vingesus fastholder en tradition siden først i 50'erne med at male byens borgmestre.

Og med den hastighed de gennem tiden er blevet udskiftet med, så bliver det næppe en post, der kommer til at belaste de kommunale budgetter, der i øjeblikket er på 12 milliarder kroner, meget de kommende år.

God søndag!