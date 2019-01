Når den store drøm skal leves ud: Folkekirken på bryllupsmesse

Mellem snesevis af bryllupskjoler, bryllupskager, vielsesringe og opvisninger var fynske præster med på bryllupsmesse i Odense Congress Center for at give gode råd og den dybere mening med ægteskabet.

Der var smagsprøver på bryllupskager, giner med hvide, lyserøde og ferskenfarvede bryllupskjoler, vielsesringe med messeklækkelig rabat, klassisk musik fra et husorkester, og på scenen stribevis af opvisninger. Og midt i det hele en stand for den danske folkekirke, vi vender tilbage til. For mange af dem, som i weekenden besøgte bryllupsmessen i Odense Congress Center (OCC) har det været for at se, snakke og undersøge, hvordan drømmen bedst kan leves ud, uanset om det er første, anden, tredje eller måske fjerde gang, der skal siges ja til den eneste ene. - Det er den store drøm. Det er kjolen i livet. For livet. Så er det ligemeget, om det ikke er første gang, fortæller Per Gehrt, indehaver af Askepot & Valentino, en forretning for bryllupskjoler i Tønder. For de mange par, han gennem årene har betjent, har det uanset deres tidligere ægteskaber altid været en ny start på livet og en måde at lægge det gamle bag sig. - Som menneske har jeg det sådan, at vi kun har én tur i livets karrusel. Vi skal være glade og lykkelige, siger Per Gehrt, som selv har rundet sølvbrylluppet med sine første og eneste kone, Jonna Gehrt, som også er med i forretningen.

Til døden os skiller En vielse kan f.eks. foregå i kirken, på rådhuset, i baghaven eller på en strand.Lidt over hvert tredje par bliver gift i kirken.



Hvert andet par bliver gift borgerligt (f.eks. rådhuset eller baghaven).



Hvert tyvende par bliver gift i udlandet.



I 2017 blev der indgået 31.783 vielser og indgåede registrerede partnerskaber. Det er det højeste antal siden 2013.



For to tredjedeles er det første gang for begge parter, at de bliver gift.



Flest bliver gift i august efterfulgt af september, juli, juni og maj. Færrest bliver gift i januar, februar og marts.



Kilde: Danmarks Statistik

Der var gode råd af både praktisk og åndelig karakter fra præsterne Dorthe Tofte-Hansen (i midten) og Eva Fischer Boel (t.h.) på Folkekirkens stand på bryllupsmessen. Foto: Vibeke Volder

Folkekirken på messe Kun hvert tredje par bliver ifølge Danmarks Statistik viet i kirken, men modsat de andre stande på messen kunne de tre præster nøjes med at sælge det gode budskab og ikke tjene på folks drøm om det store bryllup. - Folkekirken er en del af menneskers liv på alle måder, så det er oplagt at være her, fortæller Eva Fischer Boel, Munkebo Kirke. Sammen med kollegerne Anders Aastrup fra Hjallese Kirke og Dorthe Tofte-Hansen fra Dalum Kirke blev de weekenden igennem opsøgt af gæster på messen, og især spurgt om praktiske detaljer i forbindelse med vielser i kirken. Det kan være spørgsmålet, om man kan vies andre steder end i kirken. Og det kan man. - Nogle vil gerne giftes i det fri. Det kan være et sted, der betyder noget for dem. Et smukt sted. Private haver, private hjem eller på stranden, fortæller Dorthe Tofte-Hansen.

Per og Jonna Gehrt viste bryllupskjoler frem fra deres kollektion i Tønder på bryllupsmessen i Odense Congress Center. De danner også ægtepar privat og har fejret sølvbryllup. Foto: Vibeke Volder

Ceremonimestre Præsterne ser ikke kun dem, der skal vies første gang, men også dem, som er borgerligt viet og nogle år senere har fået råd eller tid til det store bryllup, og derfor også få kirkens vielse. - Kirkebryllup er mere alvorligt og mere bindende, fordi parrene står over for Gud, familie, venner, og foran alteret, siger Eva Fischer Boel. Når folkekirken så er med på bryllupsmessen er det ikke som modvægt til de mange andre stande, som tilbyder den mere kulørte del og mindre åndelige del, men som et supplement. - Det handler ikke om at bruge 100.000 kroner på et bryllup, for i kirken vier vi hvem som helst, siger Dorthe Tofte-Hansen. Mange har i løbet af weekenden været hos præsterne for at høre om vielse i folkekirken. - Staffage fylder meget for brudeparrene, og vi synes, det er rart at fortælle dem, at de skal være mentalt til stede og lade os tage os af det, der sker i kirken. De skal huske, at de ikke er værter i kirken. Vorherre er vært og vi er ceremonimestre, siger Dorthe Tofte-Hansen.

Bryllupskjoler og jakkesæt i mange afskygninger på bryllupsmessen i Odense Congress Center. Foto: Vibeke Volder

For nogle inkluderer den store bryllupsdrøm også en vielse i kirken, men det er også muligt at få præster ud i folks hjem, haver eller andre steder, som har en særlig betydning for dem. Foto: Vibeke Volder