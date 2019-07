Når computerspil bliver fysisk

Adskillige forældre kender givetvis til bekymringen for deres poder, som bruger alt for lang tid foran computeren og rører sig alt for lidt.

Den bekymring kommer trampolinparken Jumping Fun i møde i denne uge, hvor den byder på Fortnite-camp. En slags sommerskole, hvor udgangspunktet er skydespillet Fortnite, som er yderst populært blandt børn.

21 deltagere, alle drenge, i alderen 8-15 år, er med, og en af instruktørerne, Daniel Winther, fortæller, at man veksler mellem at spille Fortnite, typisk en time ad gangen, og så alle de fysiske aktiviteter, som Jumping Fun kan byde på.

Blandt andet har Jumping Fun lejet udstyr, sådan at børnene kan skyde hinanden rigtigt - altså med laser-pistoler, der ikke gør ondt.

- Selve campen varer hver dag fra kl. 9 til 15, men børnene har mulighed for at blive her, lige til vi lukker kl. 20, hvis forældrene gerne vil hente dem senere, siger Daniel Winther.

En af dem, der er med i trampolinparken ved siden af Bazar Fyn, er 11-årige Sebastian Bang, der holder sommerferie fra Ebberup Skole, hvor han skal starte i 5. klasse efter ferien.

- Mine forældre synes nok, at jeg spiller lidt for meget, men det er kun i weekenderne, siger Sebastian Bang, som synes, det er utroligt sjovt at kombinere computerspillet med de mange muligheder for at røre sig i Jumping Fun.

Det koster 1399 kr. at deltage i den ugelange Fortnite Camp hos Jumping Fun. Der bliver holdt endnu en af slagsen i uge 32 - 5. - 9. august.