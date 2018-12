Beboerne på Odense Havn har udsigt til en speciel gæst her i juletiden. Et stort olie/kemikalie-skib ligger til kaj lige ud for beboelsesejendommene på Englandsgade. Ifølge Vesselfinder.com er der tale om skibet "Tarnfors", som trods russisk skrift på agterstavnen sejler under dansk flag og ejes .

Det er meget få oplysninger Jesper Clausen, som er vagthavende hos Lindø port of Odense, har om skibet.

- Jeg ved blot, at den ligget ude ved det gamle Lindø, hvor den har været inde til reparation, og nu ligger den her og venter, indtil den skal videre. Hvad tidshorisonten er på det, ved vi ikke. Det er bare sådan en ganske almindelig oplægger, siger han.

En beboer i området fortæller, at motoren kører konstant, og at skibet lukker sort røg ud. Det forstår Jesper Clausen dog ikke.

- Jeg kan ikke forstille mig, at man har hovedmotoren tændt, for man skal jo ikke nogen steder lige nu. Det kan sagtens være motorstøj fra en generator. De skal jo have strøm, forklarer han.